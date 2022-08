Scicli – Un avviso pubblico di manifestazione d’interesse finalizzato ad acquisire disponibilità di soggetti per istituire la sezione di A.e.o.p. “associazione europea operatori polizia” con finalità di collaborazione con il comando polizia locale di Scicli nello svolgimento dei vari compiti di istituto.

L’iniziativa scaturisce nella volontà dell’Amministrazione Comunale di Scicli e del Comando di Polizia Locale di rendere servizi più efficienti ed efficaci, adeguati alle effettive esigenze e aspettative delle città. Il presente avviso non è vincolante per l’Ente in quanto costituisce una mera indagine conoscitiva, sarà a discrezione dello stesso Ente l’eventuale riconoscimento di un contributo per le spese sostenute dal personale volontario. Lo stesso è finalizzato esclusivamente a ricevere adesioni da parte dei soggetti interessati a partecipare all’iniziativa in oggetto e poter così avviare le procedure necessarie per la costituzione della Sezione del Comune di Scicli dell’Associazione Europea Operatori di Polizia. I soggetti interessati, che dovranno essere muniti di patente di guida cat. B, potranno manifestare il proprio interesse di fare parte dell’Associazione de quo, comunicando la propria adesione compilando l’Istanza di partecipazione (All. A) inviandolo tramite pec al Comando di Polizia Locale all’indirizzo: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it.

L’associazione europea operatori di polizia in collaborazione con il comando polizia locale di Scicli e l’amministrazione comune di Scicli successivamente organizza un corso di formazione per reclutamento di volontari per i seguenti servizi:

v.a.t. – volontari ausiliari del traffico

steawart – servizi safety & security

ispettori ambientali/salvaguardia ambiente

corso di primo soccorso

Il corso avrà una durata di 25 ore alla fine del quale si sosterrà un esame di ammissione e rilascio degli attestati.