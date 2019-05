Dieta senza carboidrati: brucia grassi e fa dimagrire

La dieta senza carboidrati è una dieta brucia grassi che può far dimagrire fino a 2 kg in una settimana. E’ una dieta che vieta il consumo di carboidrati raffinati o zuccheri e impone cibi che stimolano il metabolismo.

Per avere i risultati desiderati occorre svolgere anche una regolare attività fisica che aiuta a tonificare gli addominali e a bruciare velocemente i grassi. Ma vediamo cosa si mangia in uno schema tipo di un giorno della dieta senza carboidrati “brucia grassi”. Colazione: una tazza di latte o uno yogurt, due due fette biscottate integrali con miele o marmellata di frutta. Spuntino: una mela o un frutto a piacere. Pranzo: carote crude per cominciare, 70 gr di pasta integrale con broccoletti a vapore e pomodorini. Merenda: uno yogurt magro.

Cena: finocchio crudo per cominciare, petto di pollo alla griglia condito con poco olio extravergine di oliva e succo di limone e verdure cotte a vapore. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico di famiglia o di uno specialista, soprattutto se si soffre di varie patologie come il diabete.