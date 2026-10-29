L’appuntamento è per venerdì 30 ottobre 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, al Centro Polifunzionale Interculturale di Ragusa (in Via Colajanni, 69/A a Ragusa). Nel corso dell’incontro verrà presentato anche il manuale “Il Diritto degli Animali”.

​ I crimini contro gli animali in Italia, spesso sistematici e seriali, tornano al centro del dibattito pubblico con la ventisettesima edizione del Rapporto Zoomafia LAV.

​Il documento, redatto da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio Zoomafia LAV – con il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto – accende i riflettori sullo sfruttamento criminale degli animali registrato nel corso del 2025, offrendo un’analisi approfondita dei dati, delle tendenze illecite e delle aree di maggiore criticità nel Paese.

​Oltre al Rapporto Zoomafia, l’evento sarà l’occasione per presentare ufficialmente l’edizione 2026 del manuale LAV e Arma dei Carabinieri “Il Diritto degli Animali. Profili di Diritto Pubblico, Amministrativo e Penale – Aspetti procedurali ed elementi di Medicina Veterinaria”, uno strumento operativo fondamentale per operatori del diritto, forze dell’ordine e addetti ai lavori.

​Interverranno all’incontro:

​Resi Iurato, responsabile LAV Ragusa

​Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV

​Carlo Cimellaro, Ufficio Legale LAV

​Ten. Col. Ugo Giunta, Comandante del Centro Anticrimine Natura Catania dei Carabinieri

​Sono stati inoltre invitati a partecipare e a intervenire per un saluto i rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze di Polizia. ​La cittadinanza, gli organi di stampa e tutti gli interessati sono invitati a partecipare