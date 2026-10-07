La parrocchia dell’Ecce Homo di Ragusa celebra mercoledì 7 ottobre la memoria liturgica della Madonna del Rosario, con la benedizione delle corone durante le messe. Iniziano così gli ultimi giorni di una festa che si chiuderà domenica 11 ottobre con la processione del simulacro.

Le messe sono in programma alle 9, alle 11 e alle 19. In serata, alle 20,30, il comitato festa 2026 guiderà la recita del Rosario meditato.

La vigilia, martedì 6 ottobre, la chiesa ha ospitato la messa presieduta da don Gerardo Bouzada, L.C., e animata dal movimento «Incontro matrimoniale» di Ragusa. Erano presenti anche i coordinatori regionali del movimento e molti fedeli. La celebrazione rientra nel calendario dei festeggiamenti in onore della patrona del Rosario.

Giovedì 8 ottobre, alle 20,30, il salone parrocchiale ospiterà una serata di cinema con la proiezione del film War Room. Nello stesso salone, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, si terrà la Fiera del dolce.

Venerdì 9 ottobre, alle 20,30, la festa si sposta in piazza Solferino per il concerto dell’associazione culturale Cantus Novo, diretta dal maestro Giovanni Giaquinta.

Sabato 10 ottobre, alle 20, i bambini e i ragazzi della parrocchia cureranno l’accoglienza e l’esposizione della nuova Varicedda. Alle 20,30 in piazza Solferino comincerà la sagra casereccia e, dalle 21, la serata musicale e di ballo con Peppe Cannizzo.

Nel frattempo proseguono gli interventi di pulizia straordinaria nel territorio della parrocchia. Li sta eseguendo l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in tutto il comune, per preparare le strade al passaggio della processione di domenica.