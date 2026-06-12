Il maltempo in Sicilia torna a interessare l’intero territorio regionale nella giornata di oggi, venerdì 12 giugno, con temporali sparsi anche nel Ragusano e un generale calo delle temperature. Le condizioni meteo restano variabili per gran parte della giornata, prima di un progressivo miglioramento in serata.
Maltempo Sicilia e instabilità diffusa: le previsioni
Secondo le previsioni meteorologiche, la Sicilia sarà attraversata da una fase di instabilità atmosferica con nuvolosità irregolare già dal mattino. Le aree settentrionali registrano addensamenti più consistenti, con possibili deboli piogge sui settori tirrenici orientali.
Sul resto dell’Isola il cielo si presenterà in parte nuvoloso o poco coperto, ma nel corso del pomeriggio non si escludono rovesci sparsi nelle zone interne centro-orientali, che potrebbero interessare anche parte del territorio ragusano. (Foto Sicilia in meteo)
In serata è atteso un graduale miglioramento, con nubi residue e fenomeni in esaurimento.
Temperature in calo e venti forti sul Canale di Sicilia
Il quadro meteorologico è accompagnato da un progressivo calo delle temperature, più evidente sui settori settentrionali della regione. Un cambiamento che segna una temporanea interruzione della fase più stabile dei giorni scorsi.
I venti soffiano da nord-nordovest, con intensità moderata su gran parte della Sicilia, ma in rinforzo fino a condizioni tese sul Canale di Sicilia nelle ore pomeridiane.
I mari risultano generalmente mossi o molto mossi, con possibili disagi per la navigazione e per le attività marittime locali.
Impatti e contesto meteorologico
Le fasi di instabilità di inizio estate non sono insolite nel Mediterraneo centrale. Secondo le rilevazioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, le irruzioni di aria più fresca in quota possono generare contrasti termici tra masse d’aria calda e correnti più fredde, favorendo temporali localizzati soprattutto nelle aree interne e montuose.
Nel giugno degli ultimi anni la Sicilia ha registrato più episodi di instabilità simili, con variazioni rapide tra giornate calde e fasi temporalesche brevi ma intense, tipiche della transizione verso la piena stagione estiva.
Maltempo Sicilia oggi: cosa aspettarsi
Nel complesso la giornata del 12 giugno resta caratterizzata da un’evoluzione dinamica: mattinata variabile, pomeriggio instabile con possibili fenomeni sparsi, e serata più stabile.