MODICA – Un’automobile lanciata a velocità sostenuta ha seminato il panico nel centro di Modica, danneggiando diverse vetture in sosta prima di allontanarsi senza fermarsi. L’episodio si è verificato nelle scorse ore lungo Corso Umberto, una delle arterie più frequentate della città.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una Honda Civic grigia stava percorrendo il corso Umberto quando, all’altezza dell’incrocio con Piazza Principe di Napoli, avrebbe perso il controllo del mezzo. La vettura ha sbandato improvvisamente, finendo contro alcune auto regolarmente parcheggiate e provocando danni significativi.

Pirata della strada in fuga dopo lo schianto

Dopo l’impatto, il conducente non si è fermato per verificare le condizioni delle eventuali persone coinvolte né per constatare i danni. Riuscito a riprendere il controllo dell’auto, avrebbe accelerato nuovamente facendo perdere le proprie tracce.

Il forte rumore dello schianto ha richiamato immediatamente l’attenzione di residenti e passanti presenti nella zona. La prontezza di alcuni presenti si è rivelata determinante: diversi testimoni sono riusciti ad annotare la targa della vettura in fuga, fornendo elementi utili per avviare immediatamente gli accertamenti sul mezzo.

Dai primi controlli effettuati, l’automobile risulterebbe intestata a un cittadino straniero. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato un elemento particolarmente rilevante: il veicolo circolava senza alcuna copertura assicurativa obbligatoria.

L’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Corso Umberto rappresenta infatti uno dei punti più frequentati del centro storico di Modica, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, quando l’area è attraversata da numerosi pedoni e turisti.

Le verifiche sono ora concentrate sulla ricostruzione dettagliata della dinamica dell’incidente. Non si segnalano feriti, ma il bilancio dei danni materiali risulta consistente per i proprietari delle vetture coinvolte.

Il problema dei veicoli senza assicurazione

Il caso riporta l’attenzione sul fenomeno delle auto prive di copertura RC Auto. Secondo le più recenti stime dell’ANIA, nel 2024 in Italia circolavano circa 2,9 milioni di veicoli non assicurati, pari al 6,1% del parco circolante nazionale, con percentuali più elevate nelle regioni del Sud.

In situazioni come quella avvenuta a Modica, i proprietari dei mezzi danneggiati possono avviare le procedure previste dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito proprio per coprire i danni causati da veicoli non identificati o sprovvisti di assicurazione obbligatoria.

Per ulteriori aggiornamenti sulla cronaca locale è disponibile il portale di Quotidiano di Ragusa. Per informazioni sulla normativa RC Auto e sulle tutele previste per gli automobilisti è possibile consultare il sito ufficiale di ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

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