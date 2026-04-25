La crostata di fragole si rinnova in una variante ottimizzata per chi dispone di poco tempo, grazie a un impasto che elimina i consueti tempi di riposo in frigorifero. Il procedimento si basa sull’utilizzo di una pasta frolla all’olio, che permette di stendere il panetto immediatamente dopo la lavorazione. Per la base sono necessari 320 grammi di farina, due uova, 110 grammi di zucchero e 80 ml di olio di semi, aromatizzati con scorza di limone e un pizzico di lievito.

La preparazione della crema pasticcera richiede il riscaldamento di 370 ml di latte con scorza di limone, da unire a un composto di quattro tuorli, 120 grammi di zucchero e 40 grammi di amido di mais. Una volta ottenuta la densità corretta e lasciata raffreddare, la crema costituisce la farcitura della base precedentemente cotta in forno. L’assenza di burro nell’impasto non solo accelera i tempi, ma rende la struttura della frolla più elastica e facile da gestire con il mattarello.

Il completamento del dolce prevede l’utilizzo di 400 grammi di fragole fresche disposte sulla superficie. Per garantire la conservazione della frutta e donare la tipica finitura lucida, si applica uno strato di gelatina per dolci. Questa metodologia di esecuzione non richiede attrezzature professionali, limitando l’uso a strumenti domestici comuni come fruste manuali e ciotole.