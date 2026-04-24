L’Asd Giarratana Volley affronta il momento più delicato della stagione domenica prossima, quando ospiterà l’Erice Entello Volley per il primo turno dei playoff di Serie C. La gara maschile, prevista per le ore 19, rappresenta uno scontro a eliminazione diretta che stabilirà chi potrà proseguire il cammino verso la promozione e chi dovrà chiudere anticipatamente il proprio campionato.

Per il sodalizio giarratanese, giunto alla conclusione del suo primo anno di gestione, la qualificazione alla fase post-season costituisce un risultato superiore alle previsioni della vigilia. La squadra si presenta all’appuntamento consapevole dell’importanza della posta in palio, potendo contare sul fattore campo della palestra comunale, impianto che ha registrato una partecipazione costante di pubblico durante la stagione regolare.

Il tecnico Gianluca Giacchi ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale alla gara, dichiarando: «Domenica sarà una partita senza appello, e proprio per questo serviranno lucidità, coraggio e cuore. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e dimostrare che meritiamo di stare in questo percorso». La preparazione del team si è concentrata sulla tenuta fisica e sulla gestione della pressione psicologica tipica delle sfide da “dentro o fuori”.

Il presidente Salvatore Pagano ha definito l’incontro un passaggio storico per la società, ringraziando gli atleti e lo staff per l’identità costruita in pochi mesi. «Chiediamo ancora una volta alla comunità di essere presente, perché il calore del palazzetto può fare la differenza», ha aggiunto Pagano nel fare appello alla tifoseria locale.