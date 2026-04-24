L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa attiva il progetto di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) dedicato ai ragazzi con neurodiversità seguiti dal Centro diurno “Autos”. A partire dal 29 aprile, inizieranno ufficialmente le attività di terapia assistita, segnando il passaggio alla fase operativa di un percorso riabilitativo e terapeutico orientato all’inclusione sociale e all’autonomia personale.

Il programma, che avrà una durata complessiva di 24 mesi, nasce da una convenzione rinnovata nel luglio 2025 tra l’azienda sanitaria e l’Ateneo messinese. Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, sotto la direzione del dott. Giuseppe Arestia, ha già completato la fase preparatoria. Questa ha riguardato la selezione dei beneficiari, la definizione dei piani individualizzati e la verifica dei requisiti sanitari e comportamentali degli animali coinvolti.

Il coordinamento operativo è affidato alla dott.ssa Alessandra Statelli, coadiuvata da un’équipe multidisciplinare iscritta al portale nazionale Digital Pet. Oltre alle attività cliniche, il 27 maggio inizierà un corso di formazione avanzata per il personale dell’ASP di Ragusa. L’obiettivo è consolidare le competenze aziendali negli IAA e sviluppare nuove progettualità basate sui principi One Health.

Secondo il dott. Giuseppe Arestia, questi interventi non sostituiscono le terapie convenzionali, ma agiscono come «strumenti complementari e integrativi, orientati a favorire benessere emotivo, relazione, comunicazione, motivazione, partecipazione attiva e sviluppo progressivo delle autonomie personali». L’iniziativa punta a una sanità multidisciplinare più vicina ai bisogni individuali. Per ulteriori informazioni sui servizi territoriali, è possibile consultare il portale dell’ ASP Ragusa