Il meteo del Ponte del Primo Maggio sarà caratterizzato da una precoce ondata di caldo che porterà condizioni tipicamente estive su gran parte della penisola. Dopo l’instabilità registrata nella seconda metà di aprile, le proiezioni confermano una netta inversione di tendenza causata dalla risalita di correnti subtropicali di origine sahariana.
L’espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo determinerà una fase di diffusa stabilità atmosferica, con cieli in prevalenza soleggiati. Nonostante le ultime precipitazioni residue previste al Centro per venerdì 1° maggio, il quadro meteorologico tenderà a stabilizzarsi rapidamente, favorendo un incremento termico marcato sia in pianura che in quota.
Le temperature raggiungeranno valori insoliti per il periodo, con picchi che potranno toccare i 30°C al Nord, nelle regioni centrali e sulle due isole maggiori. Gli esperti segnalano scarti termici fino a 6-7 gradi sopra la norma del periodo, delineando uno scenario meteo che richiama più il mese di giugno che l’inizio di maggio.
Questa anomalia climatica, pur favorendo le attività all’aperto, solleva preoccupazioni per l’aumento dello stress idrico nel settore agricolo. La persistenza di questo caldo africano potrebbe inoltre innescare fenomeni temporaleschi intensi nelle settimane successive, qualora la massa d’aria subtropicale dovesse scontrarsi con flussi più freschi di origine atlantica.
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