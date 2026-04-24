L’INPS ha ufficializzato il calendario per il pagamento dell’Assegno unico ad aprile 2026, stabilendo le giornate del 20 e 21 aprile per l’accredito ordinario. La misura, destinata ai nuclei familiari con figli a carico, non richiede una nuova domanda per chi ne ha già beneficiato nell’anno precedente, a meno che la precedente istanza non risulti revocata o decaduta.

L’Assegno Unico Universale ha rivoluzionato il sistema di sostegno alla natalità in Italia, unificando in un solo contributo mensile strumenti precedentemente frammentati come gli assegni al nucleo familiare e le detrazioni per i figli. I dati statistici evidenziano come questa prestazione raggiunga oggi oltre 6 milioni di nuclei familiari, rappresentando una voce fondamentale nel bilancio delle famiglie italiane, specialmente in un contesto di inflazione che ha richiesto la rivalutazione annuale degli importi base e delle relative maggiorazioni.

Date di accredito e variazioni nel pagamento dell’Assegno unico ad aprile

Il calendario di aprile 2026 prevede una distinzione tra i beneficiari storici e i nuovi richiedenti. I nuclei che percepiscono già la prestazione e non hanno registrato variazioni nella situazione patrimoniale o nelle coordinate bancarie riceveranno i fondi tra il 20 e il 21 aprile. Al contrario, per le domande presentate a marzo o per quelle che hanno subito modifiche nel calcolo dell’importo, l’accredito verrà disposto nell’ultima settimana del mese.

È fondamentale che i cittadini verifichino la correttezza dell’IBAN registrato presso l’Istituto, il quale deve essere intestato o cointestato al beneficiario del sussidio per evitare blocchi nei flussi di pagamento. Per monitorare lo stato del mandato, l’INPS mette a disposizione strumenti digitali quali il Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale istituzionale e l’app INPS Mobile, che permettono di visualizzare in tempo reale l’elaborazione del bonifico.

Importi minimi e massimi con l’adeguamento ISEE 2026

La quota spettante per l’anno in corso è stata influenzata dall’adeguamento al costo della vita. L’importo minimo garantito è di 58,30 euro mensili per figlio, mentre la cifra massima può raggiungere i 203,80 euro per le famiglie con l’indicatore della situazione economica più basso. La presentazione di un ISEE 2026 aggiornato resta però una condizione imprescindibile per ottenere il valore corretto della prestazione; in caso contrario, l’erogazione prosegue automaticamente sulla soglia minima.

Tuttavia, l’ordinamento concede una finestra temporale per il recupero delle somme non percepite. Chi trasmette la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 30 giugno 2026 avrà diritto al ricalcolo integrale e al versamento di tutti gli arretrati maturati a partire dal mese di marzo. Oltre alla quota base, l’assegno prevede specifiche maggiorazioni per i nuclei numerosi, per i genitori entrambi lavoratori, per le madri under 21 e per i figli con disabilità, parametri che concorrono a determinare la somma finale accreditata.