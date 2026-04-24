Pulire i pavimenti con il bicarbonato rappresenta una soluzione naturale ed economica per sgrassare e igienizzare le superfici domestiche. Questa sostanza, sicura anche in presenza di bambini e animali, permette di rimuovere macchie e cattivi odori attraverso una preparazione base che prevede lo scioglimento di 2 o 3 cucchiai di polvere in circa 4 litri di acqua calda.

Per il gres porcellanato, materiale noto per la sua resistenza, l’aggiunta di bicarbonato all’acqua calda potenzia l’azione dei detergenti tradizionali. L’uso del mocio permette di rimuovere lo sporco ostinato, mentre il risciacquo è consigliato qualora si utilizzi anche del sapone di Marsiglia, così da evitare la formazione di aloni antiestetici sulle piastrelle.

La manutenzione del parquet richiede invece maggiore cautela per evitare ristagni. In questo caso è fondamentale utilizzare panni in microfibra ben strizzati e prodotti neutri. Il bicarbonato può essere impiegato anche per eliminare i segni lasciati dalle suole delle scarpe, sfregando delicatamente la zona interessata con un panno inumidito e un pizzico di polvere.

Le superfici pregiate come il marmo necessitano di una formula specifica per non perdere lucentezza. Una soluzione efficace prevede l’unione di 2 cucchiai di bicarbonato, 2 di sapone di Marsiglia in scaglie e 150 ml di alcol in 3 litri d’acqua. Per le fughe annerite, infine, è possibile creare una pasta densa con poca acqua da strofinare direttamente con uno spazzolino.