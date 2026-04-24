I Carabinieri della Compagnia di Ragusa hanno arrestato in flagranza un 27enne originario di Vittoria, gravemente indiziato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scattata durante la notte a Marina di Ragusa, a seguito delle numerose segnalazioni al 112 da parte di residenti allarmati per una serie di danneggiamenti alle autovetture in sosta.

Le pattuglie della Sezione Radiomobile, intervenute con due equipaggi, hanno intercettato in via Vietri un giovane che ha tentato immediatamente la fuga. I militari lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Contemporaneamente, nel parcheggio del porto, le forze dell’ordine hanno sorpreso altri individui incappucciati mentre forzavano un furgone per asportare attrezzatura nautica.

L’arrivo dei Carabinieri ha messo in fuga i complici, che sono stati costretti ad abbandonare la refurtiva sul posto. Durante il sopralluogo, i militari hanno individuato il veicolo utilizzato dal gruppo, già carico di materiali tecnici per la riparazione di natanti. La merce è stata restituita al legittimo proprietario nel corso della mattinata.

Oltre al furto sventato, i Carabinieri hanno riscontrato il danneggiamento di altri due veicoli nello stesso parcheggio. Il 27enne vittoriese è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono ora per identificare gli altri responsabili coinvolti negli eventi delittuosi della notte.