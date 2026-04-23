L’erogazione dell’Assegno Unico di aprile 2026 segna il passaggio definitivo alla stabilità economica per i nuclei familiari con figli a carico. Dopo un primo trimestre caratterizzato da ricalcoli e oscillazioni dovute al rinnovo delle dichiarazioni ISEE, i pagamenti in arrivo a partire dal 20 aprile rappresentano la cifra “a regime” che accompagnerà i beneficiari fino alla fine dell’anno.

L’Assegno Unico e Universale, introdotto per semplificare il sistema di welfare italiano, ha progressivamente assorbito le vecchie detrazioni IRPEF e gli assegni al nucleo familiare. Questa misura oggi incide pesantemente sul bilancio di oltre 6 milioni di famiglie, rappresentando uno strumento di contrasto alla denatalità che, secondo i dati demografici recenti, resta una delle sfide strutturali più complesse per il Paese. La stabilità dell’importo da aprile in poi permette una pianificazione finanziaria più sicura per milioni di cittadini, eliminando l’incertezza legata ai conguagli dei mesi precedenti.

Come cambiano le cifre dell’Assegno Unico ad aprile

Il meccanismo di calcolo dell’INPS prevede una progressione tecnica nei primi mesi dell’anno. Se a gennaio e febbraio gli importi erano basati sui dati dell’anno precedente o su rivalutazioni parziali, ad aprile il sistema recepisce integralmente l’ISEE 2026. Per molte famiglie, questo mese potrebbe presentare un importo inferiore rispetto a marzo, poiché cessano i conguagli a credito che erano stati versati per coprire le differenze di inizio anno.

La struttura dei pagamenti si è ormai stabilizzata su parametri chiari. Per chi presenta un ISEE fino a 17.468,51 euro, l’importo massimo riconosciuto è di 203,80 euro per figlio. Al crescere della ricchezza del nucleo, la quota decresce gradualmente fino a raggiungere il minimo di 58,30 euro, destinato a chi supera la soglia di 46.582,71 euro o a chi non ha aggiornato la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Maggiorazioni e soglie per i figli con disabilità

Oltre alla quota base, l’Assegno Unico di aprile include le maggiorazioni strutturali che tengono conto della composizione del nucleo e di eventuali fragilità. Il sistema prevede contributi aggiuntivi significativi: si va dai 122,30 euro per i figli non autosufficienti ai 110,60 euro per la disabilità grave, scendendo a 91,10 euro per i casi di disabilità media. Tali importi vengono erogati senza limiti di età per i figli disabili, a differenza del limite dei 21 anni previsto per i figli abili.

Esistono poi sostegni specifici per incentivare l’occupazione e supportare le giovani madri. I nuclei dove entrambi i genitori lavorano percepiscono una quota extra di 34,90 euro, mentre per le madri under 21 è prevista una maggiorazione di 23,30 euro. Da questo mese, salvo variazioni comunicate all’INPS riguardanti la nascita di nuovi figli o modifiche nel reddito, le famiglie potranno contare su un flusso economico costante, rendendo l’Assegno Unico un pilastro solido dell’economia domestica per tutto il resto del 2026.