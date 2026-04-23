Le telecamere di sorveglianza del Comune di Scicli hanno ripreso i responsabili dell’abbandono di rifiuti avvenuto domenica scorsa presso il cortile della Protezione Civile. Gli agenti della Polizia Locale, analizzando i filmati, hanno identificato un uomo che ha agito nelle prime ore del mattino e una coppia entrata in azione nel pomeriggio. Per entrambi i casi è scattata una sanzione amministrativa di 1.000 euro a testa.

Gli episodi si sono concentrati in un’area operativa dedicata alla sicurezza e al soccorso, utilizzata impropriamente come discarica per sacchi di indifferenziata. Il gesto è avvenuto nonostante la vicinanza di un punto di raccolta ufficiale che, durante le giornate festive, rimane chiuso al pubblico. L’utilizzo di veicoli per il trasporto e lo scarico degli scarti ha rappresentato un’aggravante che ha portato all’applicazione della sanzione massima prevista.

L’identificazione è avvenuta ai sensi dell’articolo 255 del Testo Unico Ambientale, che punisce severamente l’abbandono illecito. L’amministrazione comunale ha sottolineato che l’importo della multa è proporzionato al danno arrecato al territorio e al mancato rispetto verso i cittadini che seguono correttamente le regole della raccolta differenziata.

Il monitoraggio del territorio proseguirà regolarmente per tutelare il decoro urbano. Il Comune ha ribadito la volontà di mantenere alta la vigilanza, specialmente nelle zone sensibili, per evitare che singoli atti di inciviltà possano compromettere l’impegno collettivo nel mantenimento della pulizia della città.