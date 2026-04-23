Un blackout sta colpendo l’area di Le Masserie a Ragusa, coinvolgendo il quadrante compreso tra via Paestum e la zona industriale. Il guasto, originato dal surriscaldamento di un’infrastruttura sotterranea, ha causato il distacco di una cabina primaria, lasciando centinaia di utenze senza energia elettrica dopo una notte di continui distacchi.

La situazione appare particolarmente critica per i servizi pubblici essenziali. Il consigliere comunale Sergio Firrincieli, dopo un sopralluogo, ha lanciato l’allarme per la sede dell’Asp locale. «Il blackout rischia di compromettere la conservazione dei vaccini, che devono essere mantenuti a temperature controllate», ha spiegato l’esponente politico, segnalando che potrebbe essere necessario il trasferimento urgente dei farmaci.

Oltre ai rischi sanitari, si registrano ripercussioni sulla logistica scolastica. La mensa che serve gli istituti della zona è a rischio sospensione o ritardi, poiché l’assenza di corrente impedisce il regolare svolgimento delle attività di cucina. Sul fronte residenziale, pur essendo salvi gli impianti idrici principali, molti condomini segnalano l’assenza di acqua ai piani superiori a causa del fermo dei motori di sollevamento.

I tecnici sono attualmente impegnati in scavi d’emergenza per raggiungere il punto critico del sottoservizio. Per tamponare l’emergenza, è previsto l’allacciamento di un potente gruppo elettrogeno alla cabina primaria, in attesa che la riparazione definitiva venga ultimata. L’obiettivo delle ditte incaricate è ripristinare la normalità entro le prossime ore, limitando i danni collaterali causati dall’interruzione prolungata.