Il teatro Tenda di Ragusa si trasforma nel cuore coreutico dell’isola per ospitare la sesta edizione di “La Sicilia, danza Csen”, il concorso regionale che domenica 26 aprile vedrà sfidarsi centinaia di giovani talenti. La manifestazione, promossa dal comitato provinciale presieduto da Sergio Cassisi, gode del supporto dell’assessorato allo Sport del Comune di Ragusa. L’evento inizierà alle 9,30 e proseguirà per l’intera giornata, coprendo stili che vanno dal classico al contemporaneo.

La qualità della kermesse trova conferma nei nomi scelti per la giuria, composta da professionisti di fama mondiale che offrono ai partecipanti un’opportunità di confronto di respiro europeo. Siederanno al tavolo dei giurati Mikhail Kaniskin, vicedirettore della John Cranko Schule di Stoccarda, Alen Bottaini, direttore dell’omonima Academy, e Yvette Regueiro del Birmingham Royal Ballet. La direzione artistica della manifestazione è affidata al coreografo internazionale Dario Biuso.

L’importanza dell’evento per il percorso dei danzatori siciliani è stata ribadita dal presidente Sergio Cassisi: «La Sicilia, danza Csen è un appuntamento che cresce ogni anno e rappresenta un momento di grande valore formativo per i giovani danzatori, che hanno l’opportunità di confrontarsi con una giuria prestigiosa e vivere un’esperienza di crescita artistica e personale». La presenza di maestri provenienti dalle più prestigiose accademie estere sottolinea la volontà di mantenere standard qualitativi elevati.

Le esibizioni animeranno il palcoscenico ragusano senza sosta, offrendo una panoramica completa sulle nuove tendenze della composizione coreografica. Il programma prevede una suddivisione rigorosa per categorie, permettendo ai giudici di valutare tecnica, espressività e originalità. La collaborazione istituzionale con il Comune di Ragusa, guidato dal sindaco Peppe Cassì, mira a consolidare la città come punto di riferimento per la danza in Sicilia, integrando sport e aggregazione giovanile.

L’ingresso del pubblico sarà consentito fin dal mattino per permettere a famiglie e appassionati di assistere a una staffetta artistica che alternerà il rigore delle punte classiche all’energia della danza moderna e contemporanea. Per le scuole di danza provenienti dalle diverse province siciliane, il concorso rappresenta l’ultimo grande banco di prova stagionale prima dei saggi finali e delle competizioni nazionali, rendendo il teatro Tenda un osservatorio privilegiato sullo stato di salute della danza nell’isola.