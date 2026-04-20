Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Acate hanno partecipato a una sessione formativa speciale curata dalla Polizia di Stato, focalizzata sui temi della giustizia e del dovere civico. L’incontro, che ha coinvolto le classi delle scuole elementari, rientra nel progetto nazionale denominato “PretenDiamo il buon esempio”, volto a sensibilizzare le giovani generazioni sulla figura del magistrato Giovanni Falcone. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno guidato i piccoli alunni in un percorso che unisce la memoria storica alla pratica operativa della divisa.

Durante la mattinata, i poliziotti hanno trasformato la scuola in un vero e proprio scenario operativo. Il momento più significativo è stato rappresentato dalla dimostrazione pratica in cui gli alunni sono diventati “aspiranti poliziotti per un giorno”, simulando i protocolli di sicurezza e i servizi di scorta. Attraverso il gioco di ruolo, i bambini hanno vestito i panni dei magistrati e delle forze dell’ordine, comprendendo la complessità e il rischio insito nella protezione delle personalità dello Stato.

L’iniziativa ha permesso di affrontare con delicatezza ma fermezza la ricorrenza del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. Gli agenti hanno ricordato il sacrificio di Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta, spiegando come il lavoro della Polizia di Stato sia oggi l’eredità vivente di quel coraggio. La partecipazione attiva dei giovanissimi ha dimostrato come il linguaggio dell’esperienza diretta sia più efficace di molte lezioni teoriche in aula.

L’incontro ha riscosso grande curiosità tra gli studenti, che hanno tempestato di domande gli uomini del Commissariato di Vittoria. L’obiettivo primario è stato trasmettere i valori di legalità e responsabilità, cercando di abbattere la distanza tra cittadini e istituzioni sin dall’infanzia. Il racconto diretto di chi indossa la divisa quotidianamente ha offerto ai bambini una prospettiva autentica sul significato di servire la collettività.