La Motyka Modica apre la stagione agonistica con una vittoria corale di rilievo alla XCO dei Monti Iblei, competizione valida come prima tappa della Coppa Sicilia di mountain bike. La formazione modicana, presentatasi ai nastri di partenza con una folta delegazione di 17 giovanissimi atleti, ha dominato la classifica generale per società, collezionando numerosi piazzamenti sul podio nelle diverse categorie. L’evento ha segnato il debutto stagionale per molti biker, confermando la solidità del vivaio locale in una delle discipline più impegnative del ciclismo fuoristrada.

Nelle competizioni agonistiche, la squadra ha brillato grazie a performance individuali di spessore. Nella categoria G4M, Nicolò Tagliarini ha conquistato la vittoria, seguito sul secondo gradino del podio dal compagno di squadra Simone Adamo. Successo anche per Dominik Borgese, primo classificato nella categoria G5M, mentre tra le ragazze della G5F si è distinta Bruna Maria Puccia, che ha ottenuto una medaglia d’argento.

Ottimi risultati sono giunti anche dalle categorie inferiori, con il secondo posto di Santiago Borgese nella G2M. La giornata ha visto inoltre l’esordio assoluto di diversi atleti, tra cui Carlo Andrea Barone (GM1) e Thomas Cataudella (G4M), che hanno completato le loro prime prove agonistiche ufficiali. La kermesse era stata inaugurata dalla categoria promozionale MPG, dedicata ai più piccoli, che hanno partecipato senza una classifica ufficiale ma con grande spirito di coinvolgimento.

Al di là dei trofei, la dirigenza ha sottolineato l’importanza del percorso di crescita psicologica dei ragazzi. Arianna Melilli ha commentato così il ritorno alle gare: «La prima gara stagionale è sempre la più emozionante, perchè oltre a segnare il ritorno alle competizioni, fa vedere la paura dell’esordio (per alcuni), oltre alla concentrazione e la voglia di lottare con i propri limiti, le proprie emozioni e le proprie sfide interiori dei nostri giovanissimi atleti».

Secondo la società, il successo collettivo è il frutto del lavoro svolto dai tecnici Laura Melilli e Rosario Tagliarini. La visione del club modicano punta infatti sull’equilibrio tra prestazione e divertimento: «Noi siamo convinti e crediamo fermamente che chi nello sport lotta e allo stesso tempo si diverte è un coraggioso e al di la dei risultati che ottiene, vince sempre», conclude Melilli. Con questo primo posto societario, la Motyka Modica ipoteca un ruolo da protagonista per le prossime tappe del circuito regionale.