L’erogazione dell’assegno unico di aprile 2026 entra nel vivo con la pubblicazione del calendario ufficiale e dei nuovi parametri di calcolo stabiliti dall’INPS. Per le famiglie che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente, l’accredito è previsto nelle giornate del 20 e 21 aprile, mentre i nuclei che hanno presentato domanda a marzo o che attendono conguagli riceveranno le somme nell’ultima settimana del mese. Questo sostegno, introdotto dal D. Lgs. n. 230/2021, continua a rappresentare la principale misura di welfare per i figli a carico fino ai 21 anni, senza limiti d’età per i figli con disabilità.

L’introduzione dell’Assegno Unico e Universale ha segnato una svolta nel sistema assistenziale italiano, sostituendo le vecchie detrazioni IRPEF e gli assegni al nucleo familiare. Secondo i dati storici del Ministero dell’Economia, la spesa complessiva per questa misura ha superato i 18 miliardi di euro annui, coprendo una platea di circa 6 milioni di nuclei familiari. L’efficacia dello strumento dipende oggi dalla puntualità dei cittadini nel rinnovo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), fondamentale per parametrare l’aiuto statale all’effettiva capacità economica del nucleo, misurata tramite l’indicatore ISEE.

Rivalutazione 2026: ecco le fasce di reddito e gli importi

Per l’anno in corso, gli importi sono stati ritoccati verso l’alto per contrastare l’erosione del potere d’acquisto. In base alla Circolare INPS n. 7/2026, è scattata una rivalutazione dell’1,4%. Di conseguenza, l’importo base per ogni figlio oscilla tra un minimo di 58,30 euro (per redditi elevati o in assenza di ISEE) e un massimo di 203,80 euro per le famiglie con un ISEE non superiore a 17.468,51 euro. La soglia massima per accedere a benefici superiori al minimo è fissata invece a 46.582,71 euro.

Le famiglie che hanno già regolarizzato la propria posizione nei mesi scorsi ricevono automaticamente gli importi aggiornati, comprensivi degli arretrati di gennaio e febbraio. Per monitorare lo stato della pratica e la correttezza dei versamenti, l’Istituto suggerisce di consultare regolarmente il fascicolo previdenziale del cittadino e il centro notifiche della propria area riservata sul portale dell’Ente.

Scadenze ISEE e recupero degli arretrati entro giugno

Il mese di aprile rappresenta uno spartiacque fondamentale per chi non ha ancora aggiornato l’ISEE 2026. Molti beneficiari, infatti, potrebbero riscontrare un accredito limitato alla quota minima a causa della mancata presentazione della DSU entro il termine ordinario del 28 febbraio. Tuttavia, la normativa vigente offre ancora una finestra di intervento: c’è tempo fino al 30 giugno 2026 per trasmettere l’attestazione aggiornata e recuperare integralmente le somme non percepite nei mesi precedenti.

Superata questa data, il diritto al ricalcolo degli arretrati decade definitivamente, stabilizzando l’importo al minimo per l’intero anno solare. In sintesi, la corretta gestione dell’assegno unico di aprile 2026 richiede la verifica della validità della domanda e la correttezza del valore ISEE trasmesso. Agire entro il termine di giugno è l’unica modalità per assicurarsi che la prestazione venga erogata in misura piena e coerente con la situazione economica familiare.