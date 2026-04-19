Il Comune di Comiso avvia ufficialmente il piano di riqualificazione per il campo sportivo di Pedalino e il campetto polivalente cittadino. L’amministrazione comunale ha programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria per potenziare la funzionalità delle strutture. Il progetto mira a restituire alla comunità spazi moderni e sicuri per la pratica agonistica e amatoriale.

Riqualificazione delle strutture sportive a Comiso e Pedalino

L’investimento complessivo per le opere ammonta a € 151.719,90. L’assessore ai servizi tecnici, Giovanni Assenza, ha confermato l’imminente apertura dei cantieri. I lavori al campetto polivalente prevedono il rifacimento degli impianti idrici ed elettrici e l’installazione di un sistema fotovoltaico. A Pedalino, l’intervento principale riguarderà invece il nuovo impianto di illuminazione dell’area di gioco.

“Saranno a breve avviati i lavori di manutenzione straordinaria del campetto polivalente di Comiso e del campo sportivo di Pedalino, nell’ambito di un più ampio programma di riqualificazione delle infrastrutture sportive del territorio”, ha dichiarato Assenza. La progettazione è stata curata dall’ingegner Giuseppe Saddemi, mentre la direzione dei lavori è affidata all’architetto Mario Castello.

Il piano prevede anche un collegamento coperto tra spogliatoi e campo e una nuova area per gli arbitri. “Restituiremo alla città due impianti sportivi funzionali e, posso anticipare, siamo quasi in dirittura d’arrivo per la consegna dei lavori di rifacimento della piscina comunale”, ha concluso l’assessore. Maggiori dettagli sui cantieri pubblici sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Comiso. FOTO REPERTORIO