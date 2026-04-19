La festa dei cresimandi 2026 ha trasformato il centro di Santa Croce Camerina in un vivace polo di aggregazione giovanile e spirituale. L’evento, organizzato dalla Diocesi di Ragusa, ha richiamato centinaia di ragazzi provenienti da tutto il territorio ibleo per una giornata dedicata alla riflessione e alla gioia comunitaria. Il raduno ha celebrato il percorso di fede dei giovani vicini al sacramento della Confermazione, riempiendo le piazze cittadine con momenti di animazione e preghiera.

Il successo della festa dei cresimandi 2026 nel territorio ibleo

L’amministrazione comunale ha espresso profonda soddisfazione per la riuscita della manifestazione, che ha visto il coordinamento tra istituzioni civili e religiose. Il sindaco di Santa Croce Camerina ha sottolineato l’importanza simbolica della scelta della propria comunità come sede per l’edizione 2026, evidenziando il clima di serenità che ha caratterizzato l’intera giornata. La presenza del Vescovo e dei parroci locali ha suggellato un momento di alta intensità emotiva per i residenti e per i visitatori.

Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, ospitare la festa dei cresimandi 2026 è stato un onore: “Ringraziamo la Diocesi di Ragusa per aver scelto la nostra comunità che ha visto una bellissima e colorata invasione di sorrisi, gioia e voglia di stare insieme nel solco dei valori della pace”. Le attività si sono svolte regolarmente grazie al presidio delle forze dell’ordine e dei volontari, garantendo il corretto svolgimento delle celebrazioni e dei momenti ricreativi previsti dal programma diocesano.

Valori cristiani e partecipazione dei giovani a Santa Croce Camerina

La partecipazione massiccia dei ragazzi ha confermato la vitalità delle realtà parrocchiali del ragusano, capaci di mobilitare le nuove generazioni attorno a temi universali. L’evento non ha rappresentato soltanto un momento liturgico, ma una vera e propria festa di piazza che ha coinvolto l’intero tessuto urbano. Il sindaco ha espresso la sua emozione nel vedere “così tanti ragazzi animati da valori veri e radicati come quelli cristiani”, rivolgendo un ringraziamento particolare al Vescovo, ai sacerdoti presenti e a tutte le famiglie partecipanti.