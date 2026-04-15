Il decreto Primo Maggio segna un punto di svolta per il mercato del lavoro italiano, con l’obiettivo di rendere permanente il bonus giovani per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 35. La misura, attualmente in scadenza a fine aprile dopo la proroga tecnica del decreto Milleproroghe, punta a stabilizzare gli incentivi per le imprese che scelgono di investire in nuove risorse umane. Il provvedimento governativo mira a trasformare una norma temporanea in un pilastro strutturale, garantendo alle aziende sconti contributivi che, nelle regioni del Mezzogiorno e in alcune aree del Centro, possono raggiungere la soglia massima di 650 euro al mese per ogni nuovo assunto.

L’intervento si inserisce in un quadro macroeconomico complesso dove, nonostante il calo della disoccupazione generale, l’Italia continua a scontare un forte divario generazionale e di genere. Secondo gli ultimi dati Istat, il tasso di occupazione nazionale resta significativamente al di sotto della media europea, penalizzato soprattutto dalla scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro e da un’incidenza elevata di contratti a termine tra i più giovani. Storicamente, le politiche di decontribuzione hanno dimostrato di poter accelerare le stabilizzazioni, ma la sfida del 2026 risiede nel reperimento di coperture finanziarie certe che permettano di superare la logica dell’emergenza e dei rinnovi trimestrali.

Come funziona il nuovo bonus giovani per le aziende

Il meccanismo di incentivo prevede una modulazione basata sull’impatto occupazionale reale all’interno dell’organizzazione. Le imprese che assumono lavoratori sotto i 35 anni per la prima volta a tempo indeterminato potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% qualora l’inserimento generi un incremento netto del numero totale di dipendenti. Nel caso in cui l’assunzione non porti a una crescita della forza lavoro complessiva, ma serva a stabilizzare una posizione esistente, lo sconto scende al 70%.

Il risparmio ordinario per il datore di lavoro è fissato a 500 euro mensili, ma il decreto conferma una forte differenziazione territoriale per sostenere le aree più svantaggiate. Il tetto massimo sale a 650 euro in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, estendendosi anche a Marche e Umbria. Questa architettura mira a favorire l’occupazione nelle regioni dove la fuga dei talenti verso l’estero o il Nord Italia rappresenta ancora una criticità strutturale per lo sviluppo del tessuto produttivo locale.

Le novità del decreto: straordinari, premi e lavoro femminile

Oltre al bonus giovani, la bozza del provvedimento include interventi diretti sulle retribuzioni per mitigare gli effetti dell’inflazione sui salari bassi. Il Governo prevede una decisa riduzione delle tasse sui premi di produttività e una detassazione agevolata per gli straordinari e i turni notturni. Di particolare rilievo è l’innalzamento della soglia di esenzione per i fringe benefit, che dovrebbe salire a 3.000 euro annui, offrendo alle aziende uno strumento flessibile per aumentare il potere d’acquisto dei collaboratori senza pesare eccessivamente sul costo del lavoro.

Il decreto affronta inoltre la questione dell’occupazione femminile attraverso norme dedicate, considerando che la bassa partecipazione delle donne è la causa principale del divario tra l’Italia e la media UE. Tra le altre misure allo studio, spicca un meccanismo di aumenti automatici per i lavoratori in attesa del rinnovo del contratto nazionale e una riduzione del carico fiscale sugli incrementi derivanti dai nuovi accordi collettivi. L’intento complessivo è quello di agire sia sull’ingresso nel mondo del lavoro, sia sulla qualità delle retribuzioni già esistenti, cercando di dare una risposta strutturale alla precarietà.