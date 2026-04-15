Il Comune di Ragusa annuncia che è stato ripristinato ufficialmente il servizio di raccolta indumenti usati e rifiuti tessili presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di via Paestum. La cittadinanza può nuovamente conferire vestiario, scarpe e accessori tessili direttamente presso la struttura comunale, ponendo fine alla sospensione temporanea del servizio. Parallelamente alla riapertura del centro, l’amministrazione ha confermato il riavvio del ritiro domiciliare porta a porta, programmato regolarmente ogni primo sabato del mese.
Il calendario della raccolta differenziata tessile
Con la riattivazione delle procedure di smaltimento, l’ufficio ambiente ha definito le prossime scadenze per gli utenti. La ripresa del servizio porta a porta seguirà la consueta cadenza mensile; nello specifico, per il prossimo mese, l’operazione di ritiro si svolgerà sabato 2 maggio. Gli operatori ecologici passeranno per le vie cittadine secondo le modalità previste dai calendari zonali, raccogliendo i sacchi contenenti esclusivamente indumenti usati e prodotti affini posti all’esterno delle abitazioni.
La cittadinanza è invitata a consultare i canali ufficiali per eventuali variazioni di orario o specifiche tecniche sui materiali ammessi.
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