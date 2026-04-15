Lavare le scarpe in lavatrice rappresenta una soluzione pratica ed efficace per la manutenzione delle calzature moderne, a patto di seguire regole precise per preservarne l’integrità. Molte tipologie, come le scarpe da ginnastica, quelle da trekking o le sneakers in tela, si prestano perfettamente al lavaggio meccanico, ma il rischio di rovinare i collanti o deformare le suole resta elevato se non si impostano correttamente temperatura e giri di centrifuga.

Come preparare il carico e scegliere i programmi di lavaggio

La fase preliminare risulta determinante per evitare danni meccanici al cestello della lavatrice. Gli esperti suggeriscono di rimuovere sempre lacci e solette estraibili, che vanno trattati a parte. Una precauzione fondamentale consiste nell’inserire le scarpe in una sacca protettiva o in una federa di cotone, aggiungendo nel cestello due o tre asciugamani bianchi per bilanciare il carico e attutire i colpi durante il ciclo.

Per quanto riguarda i parametri tecnici, è bene utilizzare un ciclo delicato con una centrifuga pari o inferiore a 600 giri. La temperatura deve invece essere inferiore ai 30°C, soglia oltre la quale i materiali sintetici potrebbero subire alterazioni termiche. L’uso di poco detersivo liquido è preferibile rispetto a quello in polvere, mentre l’ammorbidente va assolutamente evitato perché rischia di compromettere la tenuta delle colle strutturali e la traspirabilità delle membrane tecniche.

Quali scarpe possono essere lavate in lavatrice e come asciugarle

Non tutte le calzature sono compatibili con il cestello; materiali nobili come pelle, cuoio e camoscio richiedono esclusivamente una pulizia a mano. Risultano invece idonee le scarpe per bambini in tela e i modelli sportivi in fibra sintetica. Resta comunque fondamentale leggere l’etichetta del produttore prima di procedere, verificando la resistenza dei colori e delle applicazioni decorative.

L’ultima fase, spesso sottovalutata, riguarda l’asciugatura. Una volta terminato il lavaggio, bisogna evitare assolutamente l’uso dell’asciugatrice o l’esposizione a fonti di calore diretto come radiatori e stufe. Le scarpe devono asciugare in un luogo aerato all’ombra, poiché la luce diretta del sole può causare ingiallimenti o irrigidimenti dei tessuti. Un trucco utile consiste nel riempire l’interno con carta di giornale per mantenere la forma originaria durante l’evaporazione dell’umidità residua.