Nino D’Angelo porta in Sicilia il tour con cui celebra 50 anni di carriera: mercoledì 12 agosto al Teatro Antico di Taormina e giovedì 13 agosto al Teatro di Verdura di Palermo, entrambi con inizio alle 21. Lo spettacolo si intitola “I miei meravigliosi anni ’80…bis” e unisce musica dal vivo, immagini e racconto in un percorso attraverso mezzo secolo di canzone napoletana e popolare italiana.

Il tour è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e distribuito in Sicilia da Ventidieci e dall’Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. La tappa di Taormina è organizzata in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte Sicilia. I biglietti sono disponibili da oggi su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati.

Il “bis” nel titolo non è una scelta casuale. Il cantautore napoletano lo spiega direttamente: «Nel 2026 festeggio 50 anni di carriera», ha dichiarato D’Angelo, «e ho voglia di farlo insieme al popolo delle mie canzoni. Era il 1976 quando uscì ‘A storia mia (‘O scippo)’, il mio primo disco. Oggi torno in mezzo al pubblico per celebrare questo percorso e condividere ancora una volta emozioni vere. Ci saranno novità nella scaletta rispetto all’ultimo tour estivo, ma di una cosa sono sicuro: le emozioni non mancheranno».

Nino D’Angelo in Sicilia: il ritorno dopo un anno da record

Il nuovo tour arriva sulla scia di un 2025 eccezionale. D’Angelo ha registrato un doppio sold out storico in piazza del Plebiscito a Napoli e ha visto il film documentario “Nino. 18 giorni” — diretto dal figlio Toni D’Angelo — applaudito alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 e distribuito nelle sale cinematografiche con ottimo riscontro di critica.

Sul palco, lo spettacolo ripercorrerà i brani simbolo della sua discografia: dagli anni ’80, con incursioni nel repertorio degli anni ’90 fino agli ultimi lavori, in un formato che punta sull’intensità emotiva più che sulla semplice antologia.

Il contesto: due palcoscenici iconici per la grande musica dal vivo

Le due venue siciliane scelte per il tour non sono teatri qualunque. Il Teatro Antico di Taormina, con la sua cavea che guarda l’Etna e il mare, è uno dei palcoscenici all’aperto più celebri al mondo, capace di ospitare fino a 5.000 spettatori e fulcro del cartellone estivo siciliano da decenni. Il Teatro di Verdura di Palermo, immerso nella Villa Castelnuovo, è invece il punto di riferimento storico degli eventi musicali estivi nel capoluogo, con una capienza di circa 3.000 posti.

Entrambe le location sono da anni teatro di grandi concerti nazionali e internazionali, e la scelta di D’Angelo di affidarsi a questi due spazi conferma il peso specifico che le tappe siciliane rivestono nel circuito dei live italiani. Per un artista che ha costruito la sua carriera sul rapporto diretto col pubblico, portare i 50 anni di carriera in questi teatri significa anche riconoscere alla Sicilia un ruolo centrale nella geografia del suo consenso.