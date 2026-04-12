Le famiglie italiane si preparano a ricevere la nuova mensilità dell’Assegno Unico Universale (AUU). Secondo il cronoprogramma stabilito dall’INPS, i pagamenti relativi ad aprile 2026 verranno effettuati nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21. Il sussidio, pilastro del welfare familiare introdotto per semplificare il sostegno alla natalità, prosegue il suo iter regolare per milioni di beneficiari, ma con alcune accortezze necessarie sul fronte della documentazione fiscale.

L’Assegno Unico rappresenta oggi la principale voce di spesa per le politiche familiari in Italia. Stando ai dati dell’ultimo osservatorio statistico, nel 2025 l’investimento complessivo ha sfiorato i 19,7 miliardi di euro, raggiungendo oltre 6 milioni di nuclei e quasi 10 milioni di figli. Questo sforzo finanziario si è consolidato nel 2026 con un importo medio per figlio che, a gennaio, si è attestato sui 174 euro, segno di un sistema che tenta di rispondere in modo progressivo alle diverse capacità economiche delle famiglie italiane, pur in un contesto di inflazione ancora presente.

Date di accredito e variazioni per le nuove domande

Il calendario di aprile ricalca la consueta suddivisione operativa. Le famiglie che non hanno subito variazioni nel nucleo o nell’importo vedranno l’accredito tra il 20 e il 21 del mese. Esistono tuttavia delle eccezioni per chi ha recentemente modificato la propria posizione:

Nuove istanze: chi ha inoltrato la domanda nel mese di marzo riceverà il primo pagamento nell’ultima settimana di aprile.

chi ha inoltrato la domanda nel mese di marzo riceverà il primo pagamento nell’ultima settimana di aprile. Conguagli: le somme soggette a ricalcolo, siano esse a credito o a debito, verranno liquidate entro il 30 aprile.

I beneficiari possono monitorare in tempo reale lo stato dei versamenti accedendo al “Fascicolo previdenziale del cittadino” sul portale INPS. Attraverso l’autenticazione con SPID, CIE o CNS, è possibile consultare il Centro Notifiche per conoscere l’esatto momento dell’erogazione.

Rivalutazione 2026 e l’urgenza dell’ISEE aggiornato

Per l’anno in corso, gli importi sono stati adeguati al costo della vita con una rivalutazione dell’1,4 per cento. Questo aggiornamento porta la quota base a un minimo di 58,30 euro (per redditi elevati o assenza di DSU) fino a un massimo di 203,80 euro per le fasce ISEE più basse (sotto i 17.468,51 euro).

Tuttavia, persiste il rischio di ricevere solo la quota minima. Dal 1° marzo, infatti, l’INPS applica d’ufficio l’importo base a tutti i nuclei che non hanno presentato l’ISEE 2026. Per rimediare e non perdere le somme spettanti, i genitori hanno tempo fino al 30 giugno per inviare l’attestazione aggiornata. Solo rispettando questa scadenza sarà possibile recuperare gli arretrati maturati da inizio anno; superato tale termine, l’adeguamento dell’assegno decorrerà esclusivamente dal mese di presentazione del documento, senza possibilità di recupero per il pregresso.