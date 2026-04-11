La SuperConveniente Virtus Ragusa fa visita domenica alla capolista Matera al PalaSassi, nella 13ª giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. Con solo tre turni alla fine della regular season, il risultato può incidere direttamente sulla griglia dei playoff e sull’eventuale vantaggio del campo nelle fasi eliminatorie.

Matera comanda il girone F con un bilancio di 19 vittorie e 7 sconfitte, un roster costruito dichiaratamente per il salto di categoria e reduce da una sconfitta a Corato — 97-63 — che ha interrotto una striscia di sette risultati utili consecutivi. Un inciampo che non ridimensiona il valore di un organico fisico e profondo.

Tra i giocatori più pericolosi spicca Simone Roberto, secondo miglior realizzatore del girone con 19,4 punti di media e tra i migliori per valutazione complessiva, efficace anche dall’arco con il 37%. Nel corso della stagione Matera ha ulteriormente alzato il proprio livello aggiungendo Pereira, vicino alla doppia cifra nei rimbalzi e primo stoppatore del girone, Labovic con quasi 10 punti di media, e la fisicità di Mavric. Nel roster lucano c’è anche l’ex ragusano Matteo Zanetti.

Virtus Ragusa ai playoff: Di Gregorio punta su aggressività e fattore campo

La Virtus si presenta al PalaSassi con un precedente favorevole: all’andata, sul parquet di casa, i ragusani si imposero con un netto 104-94, firmando una delle prestazioni offensive più convincenti della stagione. Coach Massimo Di Gregorio non sottovaluta l’avversario, ma chiede ai suoi una risposta di carattere.

«È una partita che si prepara quasi da sola, perché affrontiamo la prima della classe e sappiamo bene il valore dell’avversario», ha dichiarato il tecnico. «Gare come questa danno grandi stimoli, ma per giocarcela davvero dovremo mettere in campo aggressività, fame e grande attenzione per quaranta minuti. In questa fase della stagione nessuno ti regala niente e ogni possesso pesa».

Di Gregorio ha anche sottolineato il valore della pausa recente nel percorso verso i playoff: «La pausa ci ha permesso di ricaricare un po’ le energie, di lavorare con maggiore serenità. Adesso dobbiamo finire bene, perché vogliamo presentarci ai playoff nella miglior condizione possibile e provare a guadagnarci quel fattore campo che, nelle fasi finali, può fare la differenza».

Il contesto: la Serie B Interregionale e il peso del posizionamento finale

La Serie B Interregionale è il quinto livello del basket italiano, organizzata per gironi su base geografica con accesso ai playoff per le migliori classificate. Il posizionamento finale nella regular season determina accoppiamenti e diritto al vantaggio del campo, fattore storicamente rilevante nelle serie brevi al meglio delle cinque partite. Per una squadra come la Virtus Ragusa — realtà consolidata del basket siciliano con una tradizione di partecipazione alle fasi finali — presentarsi ai playoff con il miglior piazzamento possibile è una variabile che può risultare determinante.

La trasferta di Matera rappresenta dunque molto più di una semplice partita di fine stagione regolare: è un banco di prova che dirà quanto la Virtus sia pronta a recitare un ruolo da protagonista nella corsa alla promozione.