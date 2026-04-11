La Sicilia si prepara a vivere una domenica 12 aprile caratterizzata da condizioni meteorologiche estreme. L’ulteriore rafforzamento di un’area di alta pressione subtropicale innescherà un violento richiamo di correnti calde meridionali, portando sull’isola un’ondata di calore precoce accompagnata da venti di tempesta. Il fenomeno, tecnicamente un “pre-frontale caldo”, anticiperà un drastico cambiamento della circolazione previsto per la prossima settimana.

Eventi di questo tipo, noti come tempeste di scirocco, hanno un impatto rilevante sul territorio siciliano, non solo per la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, ma anche per l’agricoltura e la salute pubblica. La sospensione di pulviscolo sahariano, che domani raggiungerà concentrazioni elevate, è un fenomeno tipico delle configurazioni bariche che vedono una bassa pressione stazionaria sul Nord Africa agire come una pompa di calore e polvere verso il Mediterraneo centrale. Storicamente, le raffiche di caduta sui versanti tirrenici possono causare danni strutturali e alimentare incendi boschivi, anche in periodi non strettamente estivi.

Temperature estive e cieli carichi di polvere sahariana

La giornata di domani vedrà un maltempo Sicilia di matrice africana, con cieli che appariranno lattiginosi o parzialmente coperti già dalle prime ore della notte a causa di nubi alte e stratiformi in arrivo da ovest. La caratteristica principale sarà però il caldo anomalo: le temperature subiranno un’impennata, con punte massime che potrebbero superare i +28/29°C lungo la fascia tirrenica e nel trapanese, favorite dall’effetto “compressione” dei venti dai rilievi.

Nonostante il parziale diradamento della nuvolosità atteso tra il pomeriggio e la sera, l’atmosfera resterà pesante per la massiccia presenza di polvere desertica. Questo scenario sarà l’ultimo atto del dominio anticiclonico: da martedì è infatti confermata la formazione di un vortice ciclonico a ovest del Tirreno che spazzerà via il caldo, portando piogge diffuse e un crollo termico verticale.

Venti di burrasca e mari agitati: allerta raffiche over 100 km/h

Il vero protagonista della domenica sarà il vento. Correnti forti di scirocco soffieranno da sud-est, intensificandosi progressivamente nel corso della giornata fino a raggiungere lo stato di burrasca forte sul Canale di Sicilia e sul Tirreno. Le previsioni indicano la possibilità di raffiche superiori ai 100 km/h sui crinali dei monti del messinese e in mare aperto sul basso Tirreno, mettendo a rischio i collegamenti con le isole minori.

Le condizioni marittime saranno proibitive: i bacini meridionali e il Canale risulteranno molto mossi o agitati, mentre l’alto Jonio e il basso Tirreno vedranno un moto ondoso in rapida crescita. Questa fase di estrema turbolenza atmosferica precede il “ribaltone” meteorologico di metà aprile, quando il passaggio del fronte perturbato trasformerà radicalmente il volto climatico della regione.