Il Modica Calcio riprende il suo cammino nel girone B di Eccellenza dopo la pausa pasquale, affrontando la trasferta contro la Polisportiva Gioiosa. La gara, in programma sabato 11 aprile alle ore 16:00, rappresenta uno degli ultimi impegni ufficiali di una stagione che ha già sancito il trionfo dei rossoblù e il loro ritorno nel calcio interregionale.

La promozione in Serie D ottenuta quest’anno segna un punto di svolta per lo sport ibleo, riportando la città di Modica in una categoria nazionale che mancava da diversi anni. Il campionato di Eccellenza siciliana si conferma uno dei tornei più complessi del panorama dilettantistico, con un indotto economico e sociale che coinvolge migliaia di appassionati ogni domenica. Per il Modica, il salto di categoria non è solo un successo sportivo, ma un’opportunità di rilancio per l’intera struttura societaria e per lo stadio “Vincenzo Barone”, cuore pulsante del tifo locale.

La preparazione del Modica Calcio e le scelte di Raciti

Nonostante la sconfitta interna subita contro l’Acquedolcese prima della sosta, l’ambiente resta sereno. Mister Raciti ha sfruttato le ultime due settimane per sottoporre il gruppo a sedute di allenamento costanti, dal martedì al sabato, per non perdere il ritmo partita. L’obiettivo dichiarato è onorare le ultime tre sfide di campionato e arrivare nelle migliori condizioni fisiche alla prestigiosa finale di Supercoppa contro il Licata.

Per la sfida di Gioiosa Marea, il tecnico dovrà fare a meno di due pedine importanti: il centrocampista Maimone, ancora alle prese con un infortunio, e il difensore Brugaletta, costretto ai box dal giudice sportivo per una squalifica. La profondità della rosa permetterà comunque di schierare una formazione competitiva, richiamando l’ottima prestazione della gara d’andata quando l’attacco rossoblù travolse gli avversari con cinque reti.

Il tabellino e le ambizioni per il finale di stagione

La Polisportiva Gioiosa ha già ottenuto la salvezza matematica, motivo per cui la partita di sabato si preannuncia aperta e priva di eccessivi tatticismi. Sebbene i padroni di casa abbiano i playoff ormai fuori portata, il Modica Calcio non vuole cali di tensione, cercando di riscattare l’ultimo passo falso casalingo. La lista dei convocati vede il rientro di diversi effettivi pronti a giocarsi un posto da titolare.

Tra i pali confermati Romano e Truppo, mentre il reparto arretrato potrà contare su Intzidis e Mollica. A centrocampo, spazio a uomini d’esperienza come Incatasciato e Sessa, mentre in avanti il peso della manovra ricadrà su Savasta e Belluso. Le ultime tre gare serviranno a oliare i meccanismi di gioco prima del grande appuntamento della Supercoppa, ultimo trofeo stagionale che potrebbe arricchire ulteriormente una bacheca già storica.