L’impegno per l’educazione ambientale a Vittoria si rinnova con l’avvio di un percorso formativo rivolto agli studenti del centro di istruzione per adulti. Il primo incontro si è svolto il 9 aprile presso i locali dell’IC. G. Caruano, segnando una nuova tappa della collaborazione tra i volontari di Fare Verde Vittoria e l’associazione Italia Nostra.

L’iniziativa, che proseguirà con un secondo appuntamento il 14 aprile, punta a sensibilizzare una platea multietnica sulle criticità ecologiche che colpiscono il territorio ibleo. Il dibattito ha messo a fuoco la piaga delle discariche abusive e il fenomeno dell’inciviltà, sottolineando come il danno ambientale si traduca inevitabilmente in un danno economico per l’intera comunità locale.

Il progetto di educazione ambientale affronta il tema dell’integrazione attraverso il linguaggio universale del rispetto per la natura. Nonostante le difficoltà comunicative legate alla varietà di nazionalità presenti in aula, i formatori hanno ribadito la necessità di un profondo cambiamento culturale. La consapevolezza che i rifiuti correttamente separati rappresentino una risorsa economica è stata il fulcro della sessione pratica dedicata alla raccolta differenziata.

In Sicilia, la gestione dei rifiuti rimane una delle sfide più complesse: secondo gli ultimi dati regionali, la media della raccolta differenziata nell’isola ha superato il 50%, ma permangono forti disparità tra i centri urbani e le aree rurali. L’attività di associazioni come Fare Verde e Italia Nostra si inserisce in questo contesto per colmare il divario tra le normative vigenti e le pratiche quotidiane dei cittadini, specialmente in aree martoriate dall’abbandono illecito di scarti agricoli e industriali.

Un patto per il territorio tra volontari e studenti del centro adulti

Il confronto tra alunni, docenti e volontari ha generato una riflessione corale sul dovere morale di proteggere il comprensorio. “Il pianeta al collasso ha bisogno di scelte sostenibili non più rinviabili”, è l’allarme lanciato durante l’incontro. La formazione non si limita a nozioni tecniche, ma mira a sviluppare un autentico senso di appartenenza al territorio siciliano.

Le conferenze-dibattito proseguiranno in tutte le scuole di Vittoria per l’intero anno scolastico 2025/26. L’obiettivo finale è trasformare ogni partecipante in una sentinella ambientale, capace di reagire al degrado e di promuovere stili di vita compatibili con il futuro del pianeta.