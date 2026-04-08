Un Falcon 900 del 31° Stormo ha effettuato un trasporto sanitario d’urgenza per una piccola paziente in imminente pericolo di vita.

Una bambina di soli due anni, in imminente pericolo di vita, è stata trasferita d’urgenza nel pomeriggio di oggi dall’aeroporto di Comiso allo scalo di Milano Linate. Il trasporto sanitario d’eccellenza, coordinato dalla Prefettura di Ragusa e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha permesso il ricovero immediato della piccola presso l’Ospedale dei Bambini “Buzzi” del capoluogo lombardo.

L’operazione di soccorso è scattata a seguito della richiesta pervenuta alla Sala Situazioni del Comando Squadra Aerea di Milano. Per garantire la massima tempestività, l’Aeronautica Militare ha impiegato un Falcon 900 appartenente al 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di punta per questo genere di interventi. Una volta atterrati a Linate, i medici hanno affidato la bambina a un’ambulanza già in attesa sulla pista per il completamento della missione verso la struttura pediatrica specializzata.

Il ruolo istituzionale dell’Aeronautica Militare nei soccorsi

Il salvataggio odierno rientra tra i compiti istituzionali che la Forza Armata svolge a favore della collettività 365 giorni l’anno. I reparti di volo, infatti, restano in stato di allerta 24 ore su 24 per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in critiche condizioni di salute, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze. Oltre al 31° Stormo, la rete di soccorso include il 14° Stormo di Pratica di Mare, la 46ª Brigata Aerea di Pisa e gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.

Questa tipologia di missioni richiede una coordinazione millimetrica tra le Prefetture locali, gli ospedali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce la flotta dei velivoli di Stato. La capacità di operare anche in condizioni meteorologiche avverse rende questi equipaggi una risorsa insostituibile per il sistema sanitario nazionale, specialmente per i collegamenti dalle isole o dalle aree periferiche verso i grandi centri di eccellenza medica del Nord Italia.

Trasporto sanitario e impatto sul territorio ragusano

L’intervento odierno sottolinea l’importanza di mantenere standard operativi elevati negli scali minori. Per monitorare le attività ufficiali della Forza Armata, è possibile visitare il portale istituzionale dell’Aeronautica Militare. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per soccorrere cittadini in difficoltà, a testimonianza di un impegno silenzioso ma costante che oggi ha regalato una speranza concreta a una famiglia ragusana.