La comunità si stringe attorno alla famiglia per la scomparsa della trentaquattrenne. I funerali si terranno domani pomeriggio nella Basilica di San Giovanni Battista.

Vittoria si risveglia oggi con il cuore colmo di tristezza per la perdita prematura di MariaChiara Mangione, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari a soli 34 anni. Una notizia che ha scosso profondamente la città, dove la giovane era conosciuta e amata, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

In queste ore di profondo dolore, la comunità iblea si è stretta in un abbraccio silenzioso e commosso attorno ai genitori, la mamma Elena e il papà Salvatore, ai fratelli Giovanni e Rossella, e a tutti i familiari. MariaChiara viene ricordata da amici e parenti come una presenza luminosa, la cui scomparsa lascia un segno indelebile nel tessuto sociale della città.

Il dolore della comunità e l’ultimo saluto a MariaChiara

L’annuncio della sua dipartita ha generato un’ondata di messaggi di cordoglio sui social, a testimonianza di quanto MariaChiara fosse apprezzata per la sua gentilezza e la sua forza. La perdita di una vita così giovane rappresenta sempre un momento di riflessione collettiva sul valore della vita e sulla solidarietà che unisce una comunità nei momenti più bui.

Informazioni sulle esequie

I funerali di MariaChiara Mangione saranno officiati nella Basilica di San Giovanni Battista, a Vittoria, giovedì 9 aprile 2026 alle ore 16:30. Il corteo funebre muoverà dall’abitazione alle ore 16:00.

In un momento così delicato, il silenzio e la preghiera diventano lo strumento principale per onorare una vita spezzata troppo presto. Alla famiglia Mangione giungano le nostre più sentite condoglianze