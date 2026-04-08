Un nuovo incidente stradale oggi a Modica. Si tratta del secondo registrato nel giro di poche ore nel territorio modicano. E’ avvenuto lungo la Modica-Pozzallo. L’incidente che ha coinvolto un’auto e un furgone si è verificato in prossimità di un distributore di carburante. Lo scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha provocato immediati rallentamenti alla circolazione, creando code in entrambi i sensi di marcia.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri per effettuare i rilievi tecnici necessari a stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Il sinistro avvenuto sulla Modica-Pozzallo segue l’altro incidente stradale avvenuto stamattina intorno alle ore 10,30 sulla via Nazionale Modica-Ispica. Nel primo sinistro un’auto condotta da un 93enne è finita contro il muro di recinzione di una villetta.
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