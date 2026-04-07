L’Inps ha ufficializzato le date per il pagamento Assegno Unico aprile 2026, definendo le finestre temporali in cui le famiglie italiane riceveranno l’accredito. L’erogazione avverrà nella seconda metà del mese, seguendo un ordine cronologico basato sulla continuità o sulle variazioni del nucleo familiare. Nello specifico, i beneficiari che non hanno subito modifiche rispetto al mese precedente vedranno l’importo accreditato tra il 20 e il 21 aprile.

Date e scadenze per le famiglie con variazioni

Per i nuclei familiari che hanno presentato una nuova domanda o hanno comunicato modifiche recenti, il pagamento Assegno Unico aprile 2026 slitta all’ultima settimana del mese. In questo caso, l’Inps effettuerà i versamenti tra il 27 e il 30 aprile. Le variazioni più comuni che influenzano la tempistica riguardano la nascita di un figlio o il raggiungimento della maggiore età di uno dei componenti a carico.

Chi attende il primo pagamento in assoluto dovrà invece avere più pazienza. Infatti, l’importo si renderà disponibile solo alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Sebbene l’erogazione avvenga d’ufficio per chi è già a sistema, resta l’obbligo di segnalare tempestivamente ogni cambiamento per evitare sospensioni o conguagli.

Importi, rivalutazione Istat e impatto dell’ISEE 2026

L’importo di aprile riflette la stabilità raggiunta dopo la rivalutazione Istat dell’1,4% operativa dal 1° gennaio scorso. Tuttavia, la cifra finale dipende strettamente dalla regolarità dell’attestazione ISEE 2026. Chi non ha aggiornato il documento entro il termine del 28 febbraio riceverà solo la quota minima prevista per legge. Esiste comunque una finestra di rettifica valida fino a giugno per recuperare gli arretrati spettanti.

L’Assegno Unico resta un pilastro del welfare nazionale, con numeri imponenti: nei primi nove mesi del 2025 l’Inps ha erogato 14,7 miliardi di euro a circa 6,2 milioni di nuclei familiari. In media, ogni famiglia ha ricevuto 273 euro al mese, pari a 173 euro per figlio. Per monitorare lo stato dei pagamenti, gli utenti possono accedere al fascicolo previdenziale sul sito dell’ Inps.

Calendario dei pagamenti da maggio a dicembre 2026

L’Istituto ha già pianificato le finestre di erogazione per il resto dell’anno, garantendo prevedibilità alle famiglie. Dopo aprile, le date previste per i pagamenti in continuità sono: 20-21 maggio, 18-19 giugno, 20-21 luglio e 18-19 agosto. Per l’autunno e l’inverno, il calendario prosegue con i giorni 21-22 settembre, 21-22 ottobre, 19-20 novembre e si conclude il 16-17 dicembre. Ricordiamo che il contributo spetta fino ai 21 anni in presenza di determinate condizioni e senza limiti di età per i figli con disabilità.