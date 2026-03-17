Comiso – La Polizia di Stato di Comiso ha dato esecuzione ad un “Ordine di Esecuzione per Espiazione pena” in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Catania nei confronti di un uomo di Comiso. Un 68enne nel periodo 2011-2019 si era reso responsabile di atti persecutori nei confronti di donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale.

Appena rintracciato, gli investigatori del Commissariato di P.S. di Comiso lo hanno sottoposto ai domiciliari, da dove dovrà scontare la pena di anni uno e mesi tre di reclusione.