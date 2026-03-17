Ragusa – Oggi in Piazza San Giovanni a Ragusa, si è svolta la “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, istituita con la legge 23 novembre 2012, n. 222. In conformità a quanto auspicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel Comune capoluogo si è tenuta la cerimonia celebrativa, con l’esecuzione dell’inno nazionale, l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

All’evento, organizzato congiuntamente dal Libero Consorzio di Ragusa e dal Comune di Ragusa, hanno preso parte il Vescovo di Ragusa, quale testimone dei sentimenti di vicinanza della locale comunità diocesana, le deputazioni nazionali e regionali, i Sindaci dei Comuni della provincia, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e le associazioni combattentistiche e d’arma.