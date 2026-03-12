Dopo una breve parentesi dai connotati quasi primaverili, il quadro meteorologico sulla Sicilia si appresta a subire una drastica virata con il maltempo. Le ultime proiezioni del modello GFS (Global Forecast System) confermano l’irruzione di una “goccia fredda” che, tra sabato e domenica, spazzerà via il bel tempo, portando con sé piogge torrenziali e un sensibile calo delle temperature.
La genesi del maltempo: scontro tra venti
La causa di questa ondata di maltempo è l’approfondimento di una saccatura atlantica che, isolandosi nel cuore del Mediterraneo, darà vita a una depressione chiusa in quota.
Il vero pericolo è rappresentato dalla linea di convergenza che si creerà domenica 15 marzo: l’incontro tra lo Scirocco umido risalente dal sud-est e il Maestrale più freddo in ingresso da nord-ovest fungerà da innesco per un esteso fronte temporalesco. Questa configurazione potrebbe generare piogge con intensità orarie comprese tra 12 e 25 mm/h.
Zone a rischio e cronotabella dei fenomeni
Il fronte perturbato impatterà l’Isola muovendosi da Ovest verso Est. Ecco la scansione oraria prevista per domenica 15 marzo:
- Tarda Mattinata: I primi forti temporali colpiranno il trapanese e l’area di Marsala. In questa fase sono attese raffiche di vento fino a 60-70 km/h.
- Pomeriggio: Il maltempo si sposterà velocemente verso l’Agrigentino e il Nisseno, raggiungendo il Ragusano e il Siracusano.
- Sera: Il fronte colpirà il catanese e il messinese ionico. In queste zone, l’attrito tra i venti e la complessa topografia locale (Etna e Peloritani) potrebbe favorire la formazione di supercelle isolate, con un elevato rischio di grandinate.
Evoluzione: tregua lunedì, ma il freddo resta
Si tratterà di un passaggio perturbato piuttosto rapido. Già da lunedì 16 marzo è atteso un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con ampie schiarite su gran parte del territorio regionale.
Tuttavia, non si tratterà del ritorno della stabilità assoluta: i meteorologi avvertono che il miglioramento sarà solo temporaneo. Nel corso della prossima settimana, infatti, una nuova configurazione instabile potrebbe riportare piogge e temporali sulla Sicilia, mantenendo il clima su standard decisamente più invernali che primaverili.
