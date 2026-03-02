Modica – “Il look migliore. Look che incanta. Abiti perfetti. La regina del look. Eleganza eccelsa. Per unanime consenso e apprezzamenti generalizzati e diffusi, la più elegante del Festival di Sanremo 2026 è Arisa”. A parlare è il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto.

“Ebbene, quell’eleganza, gli abiti bellissimi – afferma il sindaco di Modica – che ha indossato portano una firma tutta modicana: lo stilista Salvo Rizza. Salvo vive a Milano ed è lui il designer di des_phemmes il brand che lui stesso ha creato 7 anni fa. Un brand di abbigliamento femminile di lusso, stile sofisticato, audace e intellettuale, che unisce tessuti innovativi e dettagli couture a una estetica disinvolta.

Il suo marchio è molto ambito tra celebrità e VIP in tutto il mondo ed è apparso sulle più importanti riviste tra cui Vogue e Harper’s Bazaar. Salvo Rizza ha vestito Arisa in questo Sanremo ottenendo consensi ed apprezzamenti unanimi. Insomma, con il talento di Salvo Rizza, Modica… ha vinto anche a Sanremo!

Un altro figlio eccellente della nostra Città – conclude il sindaco di Modica – che ha saputo affermarsi ai massimi livelli. Perché primeggiare nella moda in Italia significa essere ai vertici del Mondo. Complimenti a Salvo Rizza e appena sarà dalle nostre parti, sarà un piacere riceverlo a Palazzo San Domenico e felicitarmi di persona con lui”.