Gela 27 febbraio 2026- Casa Grazia vola a Verona con il Consorzio Olio IGP Sicilia per la 2^ edizione di Sol Expo che si terrà dall’ 1 al 3 marzo. La linea degli Oli Evo denominata “Involio”, della famiglia Brunetti di Casa Grazia che affonda le sue radici nella Riserva Naturale del Lago Biviere, a Gela, il più grande lago salato costiero della Sicilia, sará presentata in anteprima alla prestigiosa manifestazione interamente dedicata alla filiera dell’olio extravergine di oliva made in Italy. Di rilievo internazionale, la seconda edizione di Sol Expo riunisce oltre 200 aziende provenienti da Italia, Slovenia, Spagna e Ungheria, insieme alle principali associazioni di settore, rappresentative dell’intero comparto produttivo nazionale.

<< Abbiamo scelto di presentare i nuovi oli Evo di Casa Grazia- dice Emilio Brunetti, terza generazione al timone dell’azienda olivicola di famiglia- proprio a questo importante appuntamento perchè riteniamo che l’origine certificata sia il plusvalore di un impegno costante e quotidiano, di una cura agronomica attenta e rispettosa, che ancora di più sancisce il rapporto di fiducia che Casa Grazia ha creato in questi anni con i consumatori, sempre più consapevoli delle qualità benefiche dell’olio evo prodotto secondo il disciplinare di agricoltura biologica.

La DOP Monti Iblei in aggiunta, è più di un ingrediente- continua Emilio Brunetti- è l’ambasciatore di unicità, identità e territorialità dell’oro verde Siciliano>>. Equilibrio perfetto tra amaro e piccante, dal fruttato medio- intenso, la Tonda Iblea DOP di Casa Grazia, si caratterizza per la sua freschezza, la sua complessità sensoriale, perfetto connubio tra clima e terra, tra l’uomo e la natura. Accanto a questa espressione territoriale, debutta anche il profumato Olio Extravergine bio al mandarino ottenuto dalla frangitura contemporanea di olive e dei mandarini coltivati a Casa Grazia. Il risultato è un’integrazione naturale ed armonica degli aromi che preserva la qualità e la struttura della base olearia.

Delicato, dal gusto contemporaneo, aggiunge maggiore freschezza alle insalate estive, al pesce affumicato , alle carni bianche e al pesce, in un mix di salute, gusto e creatività. Gli oli evo bio “INVOLIO” di Casa Grazia che, nomen omen, esprime il desiderio di restare in Sicilia, sono il risultato di una raccolta manuale delle olive che, una volta selezionate, seguono l’estrazione a ciclo continuo, filtrazione e conservazione in silos di acciaio inox in assenza di ossigeno. In circa 100 ettari di uliveto, Emilio Brunetti coltiva ulivi dalle singolari caratteristiche che connotano una moltitudine di cultivar oltre che di cloni che arrivano nell’Isola già con le colonie greche del sesto secolo a.C. Gli oli della famiglia Brunetti sono l’espressione di storia, di famiglia e di cultura mediterranea.