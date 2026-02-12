Il mese di febbraio 2026 porta con sé importanti novità per i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale (AUU). Tra la rivalutazione degli importi legata all’inflazione e le scadenze cruciali per il rinnovo dell’ISEE, le famiglie sono chiamate a monitorare con attenzione la propria posizione per evitare tagli alla prestazione.

Il calendario dei pagamenti

L’INPS ha ufficializzato le date per l’accredito della mensilità corrente. Per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni rispetto ai mesi precedenti, i bonifici arriveranno nelle giornate di:

Giovedì 19 febbraio 2026

Venerdì 20 febbraio 2026

L’erogazione avviene in modalità automatica per chi ha già una domanda in stato “accolta”. Non è quindi necessario inviare una nuova istanza, a meno che la precedente non sia decaduta o sia stata oggetto di revoca o respingimento.

Aumenti Istat e conguagli di gennaio

In base ai dati Istat, gli importi dell’Assegno e le relative soglie ISEE sono stati incrementati dell’1,4% per adeguarli al costo della vita.

Da febbraio: le famiglie inizieranno a ricevere le somme già rivalutate.

le famiglie inizieranno a ricevere le somme già rivalutate. Da marzo: l’Istituto provvederà al conguaglio degli arretrati di gennaio, versando la differenza dovuta alla rivalutazione che non era stata inclusa nel primo pagamento dell’anno.

Il nodo ISEE: la scadenza del 28 febbraio

Sebbene per i pagamenti di gennaio e febbraio l’INPS faccia ancora riferimento all’indicatore valido al 31 dicembre 2025, la situazione cambierà radicalmente a partire dal prossimo mese.

Attenzione: Per ottenere l’importo pieno basato sulla propria situazione economica reale, è indispensabile presentare la nuova DSU per l’ISEE 2026.

In caso di mancato aggiornamento entro fine mese, ecco le conseguenze: