Modica – “Organico ridotto a lumicino e incapacità di dare un’adeguata risposta per la tutela dei cittadini che manifestano una sempre più crescente percezione di insicurezza. La polizia urbana deve rappresentare un punto di riferimento per i cittadini e un controllo efficiente del territorio parte certamente dalla capacità organizzativa dell’amministrazione comunale, ma oggi ci troviamo con l’organico ridotto e senza una strategia per cambiare la tendenza”.

A dirlo è Mommo Carpentieri, ex amministratore e oggi appartenente a Forza Italia, che ribadisce la necessità di una migliore organizzazione della polizia locale al fine di tutelare i cittadini.

“La situazione attuale con l’organico ridotto al lumicino- continua Carpentieri- è certamente frutto di una politica che non riesce ad incidere in un settore nevralgico. Le difficoltà economiche dell’Ente non possono giustificare la situazione attuale, una amministrazione deve individuare le priorità e, quella della sicurezza, certamente lo è.

Molti Comuni in dissesto non hanno i problemi di organico che invece si riscontrano a Modica, segno che gli strumenti per potenziare il servizio ci sono, ma vanno ricercati e poi concretizzati. Mi sento di quindi di dire che la situazione della polizia locale di Modica è frutto di una gestione politica ed amministrativa che lascia certo a desiderare.

Mi auguro a tal proposito un cambio di passo da parte dell’amministrazione e voglio rivolgere un invito al mio partito perché inizi ad incidere di più nell’azione amministrativa e politica di questa amministrazione tenuto conto che la sindaca è espressione di Forza Italia che, a Palazzo San Domenico, vanta anche un assessore comunale e un nutrito gruppo consiliare. È quindi ora di cambiare passo- conclude Carpentieri-, gli ultimi anni di legislatura dovranno rappresentare una svolta e Forza Italia deve decidere se essere protagonista o spettatore di questa ultima parte di percorso amministrativo”.