Come usare SPID, CIE e PagoPA nel 2026: guida pratica e aggiornata

Dal 2026, l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione richiede l’uso di identità digitali sicure: SPID, CIE o PagoPA. Mentre lo SPID di alcuni provider diventa a pagamento, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) si conferma come l’alternativa gratuita, sicura e promossa dallo Stato. In questa guida, spieghiamo come usare SPID, CIE e PagoPA, le differenze, i costi e come scegliere la soluzione migliore per le tue esigenze.

1. SPID: cos’è, come funziona e quanto costa nel 2026

1.1 Cos’è SPID e a cosa serve

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema che permette di accedere ai servizi online della PA e dei privati aderenti tramite credenziali sicure. È obbligatorio per molte pratiche, come il pagamento dei contributi INPS, la richiesta di bonus o l’accesso all’area riservata di siti istituzionali.

1.2 Come richiedere SPID nel 2026

Documenti necessari: documento d’identità valido, tessera sanitaria, email e numero di cellulare.

documento d’identità valido, tessera sanitaria, email e numero di cellulare. Modalità di riconoscimento: via webcam, CIE, CNS o firma digitale.

via webcam, CIE, CNS o firma digitale. Tempi: da 5 minuti a 24 ore, a seconda del provider.

da 5 minuti a 24 ore, a seconda del provider. Costi: molti provider introducono un canone annuo (es. Poste Italiane: 6€/anno), ma alcuni restano gratuiti se si usa la CIE per il riconoscimentoquotidianodiragusa.it+2.

1.3 Provider SPID gratuiti nel 2026

Alcuni gestori offrono ancora SPID senza costi se si effettua il riconoscimento con CIE, CNS o firma digitale. Tra questi: Lepida, Tim, TeamSystem, Namirial, Sielte, SpidItalia, Intesi Group, EtnaIDcorriere.it.

2. CIE: l’alternativa gratuita e sicura allo SPID

2.1 Cos’è la CIE e perché è la scelta migliore

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è un documento fisico con chip NFC, rilasciato dallo Stato, che funge anche da identità digitale di livello 3. È gratuita (tranne il costo di rilascio), sicura e riconosciuta su oltre 1.000 siti pubblici e privati, inclusi INPS, Agenzia delle Entrate e PagoPAadnkronos.com+3.

2.2 Come attivare e usare la CIE

Requisiti: smartphone con NFC e app CieID (disponibile su Google Play e App Store).

smartphone con NFC e app (disponibile su Google Play e App Store). Procedura: scarica l’app, inserisci il PIN (8 cifre) ricevuto con la CIE, e collega la carta al telefono.

scarica l’app, inserisci il PIN (8 cifre) ricevuto con la CIE, e collega la carta al telefono. Vantaggi: nessun canone annuale, sicurezza elevata, accesso immediato ai servizi digitalibonusepagamenti.it+2.

3. PagoPA: come pagare i servizi pubblici online

3.1 Cos’è PagoPA e come funziona

PagoPA è la piattaforma ufficiale per i pagamenti verso la PA. Permette di pagare bollette, tasse, contributi e multe in modo sicuro e tracciato, direttamente da casa.

3.2 Come usare PagoPA con SPID o CIE

Accesso: collegati al sito o all’app del servizio (es. INPS, Comune, Agenzia delle Entrate).

collegati al sito o all’app del servizio (es. INPS, Comune, Agenzia delle Entrate). Autenticazione: seleziona “Paga con PagoPA” e accedi con SPID o CIE.

seleziona “Paga con PagoPA” e accedi con SPID o CIE. Pagamento: scegli il metodo (carta, bonifico, addebito) e confermaquotidianodiragusa.it+2.

4. SPID vs CIE: quale scegliere nel 2026?

Criterio SPID CIE Costo Canone annuo (da 6€) Gratuita (solo costo rilascio) Sicurezza Livello 2 Livello 3 (più sicura) Facilità d’uso Immediato Richiede smartphone NFC Validità Rinnovo annuale 10 anni (come documento) Accesso servizi Tutti i servizi PA Tutti i servizi PA + app IO

Consiglio: Se hai già la CIE, usala per risparmiare e per una sicurezza superiore. Se preferisci la semplicità, scegli un provider SPID gratuito con riconoscimento CIEadnkronos.com+3.

5. IT Wallet e App IO: il futuro dell’identità digitale

Dal 2026, lo Stato promuove l’IT Wallet (integrato nell’app IO), un portafoglio digitale che raccoglie CIE, patente, tessera sanitaria e altri documenti. Sarà il punto unico di accesso ai servizi pubblici, in linea con il futuro EUDI Wallet europeoe-cons.it+1.

6. Domande frequenti (FAQ)

Q: SPID diventa obbligatorio nel 2026? A: No, ma molti servizi PA richiedono un’identità digitale. La CIE è l’alternativa gratuita e sicura.

Q: Posso usare la CIE per pagare con PagoPA? A: Sì, la CIE permette di accedere a tutti i servizi che richiedono SPID, inclusi i pagamenti PagoPA.

Q: Come posso evitare di pagare lo SPID? A: Passando a un provider gratuito o usando la CIE, che non ha costi di mantenimentoaltroconsumo.it+2.

7. Consigli pratici

Se hai già la CIE: usala per accedere ai servizi PA, è gratuita e sicura.

usala per accedere ai servizi PA, è gratuita e sicura. Se non hai la CIE: richiedila al tuo Comune e attiva l’app CieID.

richiedila al tuo Comune e attiva l’app CieID. Se preferisci SPID: scegli un provider che offre il servizio gratis con riconoscimento CIE.

scegli un provider che offre il servizio gratis con riconoscimento CIE. Per i pagamenti: usa sempre PagoPA per sicurezza e tracciabilità.

Ricorda: Lo Stato sta spingendo verso la CIE come standard unico, quindi investire in questo strumento ti garantirà accesso a tutti i servizi digitali senza costi aggiuntivi.