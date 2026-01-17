Come usare SPID, CIE e PagoPA nel 2026: guida pratica e aggiornata
Dal 2026, l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione richiede l’uso di identità digitali sicure: SPID, CIE o PagoPA. Mentre lo SPID di alcuni provider diventa a pagamento, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) si conferma come l’alternativa gratuita, sicura e promossa dallo Stato. In questa guida, spieghiamo come usare SPID, CIE e PagoPA, le differenze, i costi e come scegliere la soluzione migliore per le tue esigenze.
1. SPID: cos’è, come funziona e quanto costa nel 2026
1.1 Cos’è SPID e a cosa serve
Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema che permette di accedere ai servizi online della PA e dei privati aderenti tramite credenziali sicure. È obbligatorio per molte pratiche, come il pagamento dei contributi INPS, la richiesta di bonus o l’accesso all’area riservata di siti istituzionali.
1.2 Come richiedere SPID nel 2026
- Documenti necessari: documento d’identità valido, tessera sanitaria, email e numero di cellulare.
- Modalità di riconoscimento: via webcam, CIE, CNS o firma digitale.
- Tempi: da 5 minuti a 24 ore, a seconda del provider.
- Costi: molti provider introducono un canone annuo (es. Poste Italiane: 6€/anno), ma alcuni restano gratuiti se si usa la CIE per il riconoscimentoquotidianodiragusa.it+2.
1.3 Provider SPID gratuiti nel 2026
Alcuni gestori offrono ancora SPID senza costi se si effettua il riconoscimento con CIE, CNS o firma digitale. Tra questi: Lepida, Tim, TeamSystem, Namirial, Sielte, SpidItalia, Intesi Group, EtnaIDcorriere.it.
2. CIE: l’alternativa gratuita e sicura allo SPID
2.1 Cos’è la CIE e perché è la scelta migliore
La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è un documento fisico con chip NFC, rilasciato dallo Stato, che funge anche da identità digitale di livello 3. È gratuita (tranne il costo di rilascio), sicura e riconosciuta su oltre 1.000 siti pubblici e privati, inclusi INPS, Agenzia delle Entrate e PagoPAadnkronos.com+3.
2.2 Come attivare e usare la CIE
- Requisiti: smartphone con NFC e app CieID (disponibile su Google Play e App Store).
- Procedura: scarica l’app, inserisci il PIN (8 cifre) ricevuto con la CIE, e collega la carta al telefono.
- Vantaggi: nessun canone annuale, sicurezza elevata, accesso immediato ai servizi digitalibonusepagamenti.it+2.
3. PagoPA: come pagare i servizi pubblici online
3.1 Cos’è PagoPA e come funziona
PagoPA è la piattaforma ufficiale per i pagamenti verso la PA. Permette di pagare bollette, tasse, contributi e multe in modo sicuro e tracciato, direttamente da casa.
3.2 Come usare PagoPA con SPID o CIE
- Accesso: collegati al sito o all’app del servizio (es. INPS, Comune, Agenzia delle Entrate).
- Autenticazione: seleziona “Paga con PagoPA” e accedi con SPID o CIE.
- Pagamento: scegli il metodo (carta, bonifico, addebito) e confermaquotidianodiragusa.it+2.
4. SPID vs CIE: quale scegliere nel 2026?
|Criterio
|SPID
|CIE
|Costo
|Canone annuo (da 6€)
|Gratuita (solo costo rilascio)
|Sicurezza
|Livello 2
|Livello 3 (più sicura)
|Facilità d’uso
|Immediato
|Richiede smartphone NFC
|Validità
|Rinnovo annuale
|10 anni (come documento)
|Accesso servizi
|Tutti i servizi PA
|Tutti i servizi PA + app IO
Consiglio: Se hai già la CIE, usala per risparmiare e per una sicurezza superiore. Se preferisci la semplicità, scegli un provider SPID gratuito con riconoscimento CIEadnkronos.com+3.
5. IT Wallet e App IO: il futuro dell’identità digitale
Dal 2026, lo Stato promuove l’IT Wallet (integrato nell’app IO), un portafoglio digitale che raccoglie CIE, patente, tessera sanitaria e altri documenti. Sarà il punto unico di accesso ai servizi pubblici, in linea con il futuro EUDI Wallet europeoe-cons.it+1.
6. Domande frequenti (FAQ)
Q: SPID diventa obbligatorio nel 2026? A: No, ma molti servizi PA richiedono un’identità digitale. La CIE è l’alternativa gratuita e sicura.
Q: Posso usare la CIE per pagare con PagoPA? A: Sì, la CIE permette di accedere a tutti i servizi che richiedono SPID, inclusi i pagamenti PagoPA.
Q: Come posso evitare di pagare lo SPID? A: Passando a un provider gratuito o usando la CIE, che non ha costi di mantenimentoaltroconsumo.it+2.
7. Consigli pratici
- Se hai già la CIE: usala per accedere ai servizi PA, è gratuita e sicura.
- Se non hai la CIE: richiedila al tuo Comune e attiva l’app CieID.
- Se preferisci SPID: scegli un provider che offre il servizio gratis con riconoscimento CIE.
- Per i pagamenti: usa sempre PagoPA per sicurezza e tracciabilità.
Ricorda: Lo Stato sta spingendo verso la CIE come standard unico, quindi investire in questo strumento ti garantirà accesso a tutti i servizi digitali senza costi aggiuntivi.
Lascia un commento