Ragusa – Un pubblico entusiasta ha applaudito a scena aperta, sabato sera al Teatro Duemila di Ragusa, la rappresentazione de “L’Avaro” di Molière, evento inserito nella prestigiosa stagione teatrale promossa dall’associazione culturale C&M sotto la direzione artistica di Carlo Nobile. Protagonista indiscusso della serata è stato Enrico Guarneri, che ha saputo offrire un’interpretazione magistrale del celebre Arpagone. La sua performance, intensa e ricca di sfumature comiche e drammatiche, ha saputo fondere tradizione e modernità, restituendo al pubblico un personaggio vivido e attuale.

Merito anche della sapiente regia di Guglielmo Ferro, che ha saputo orchestrare con maestria i tempi scenici e valorizzare le dinamiche tra i personaggi, creando un equilibrio perfetto tra ironia e riflessione. La scenografia minimale ma efficace e l’attenzione ai dettagli nei costumi hanno contribuito a rafforzare l’efficacia della messa in scena, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nelle vicende narrate da Molière. La brillantezza dei dialoghi, la capacità degli attori di coinvolgere emotivamente il pubblico e la regia dinamica hanno reso lo spettacolo un vero trionfo. La storia di Molière, insomma, è stata esaltata nella maniera migliore, confermando quando il suo messaggio sia ancora attuale.

La stagione teatrale dell’associazione C&M continua a mietere consensi, confermando il proprio ruolo centrale nella promozione culturale della città.

Anche in questa occasione, la partecipazione calorosa e appassionata del pubblico ha dimostrato quanto il teatro sia ancora un punto di riferimento fondamentale per la comunità. Il prossimo appuntamento della stagione, in programma per sabato 10 gennaio, con “Vasame” che vedrà come protagonisti Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, si preannuncia altrettanto imperdibile, con nuove emozioni e spettacoli di altissimo livello pronti a conquistare ancora una volta il pubblico del Teatro Duemila.