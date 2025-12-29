Ragusa – Si sblocca l’iter amministrativo per la realizzazione del ponte Cammarana, a seguito della positiva conclusione di una nuova riunione tecnica promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa con la partecipazione di tutti gli enti competenti, tra cui l’Autorità di Bacino e il Comune di Vittoria. Un esito che consente di superare una fase di stallo che aveva rallentato un intervento ritenuto strategico per il territorio.

Il progetto di rifacimento dell’attraversamento della foce di Cammarana si era arrestato a causa del dissenso espresso dal Comune di Vittoria, che aveva determinato la chiusura negativa della Conferenza dei Servizi. Tale situazione aveva comportato il concreto rischio di perdita del finanziamento regionale pari a 150.000 euro, previsto dalla L.R. 3/2025, nonché del finanziamento proprio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di 500.000 euro, stanziato nel 2024 mediante applicazione dell’avanzo libero.

A seguito di ulteriori interlocuzioni istituzionali, è stata convocata un’apposita riunione con tutti gli enti competenti, finalizzata a superare le criticità emerse. Nel corso dell’incontro, l’Autorità di Bacino ha chiarito in maniera definitiva la questione della carrabilità dell’opera, specificando che l’attraversamento a guado in progetto, oltre alla funzione ciclo-pedonale, consentirà il transito dei mezzi di soccorso, di polizia e di servizio, nonché di un bus navetta dedicato, in servizio esclusivo, per il collegamento tra la spiaggia di Scoglitti e il Museo.

Alla luce di tali precisazioni, il Comune di Vittoria ha espresso parere favorevole, consentendo la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e lo sblocco dell’iter progettuale. A breve si procederà con l’approvazione del progetto e con la richiesta di finanziamento alla Regione; nel corso del nuovo anno sarà quindi possibile avviare le procedure di appalto e dare avvio ai lavori.

“Il risultato raggiunto rappresenta un passo avanti significativo, perché consente di rispondere in maniera concreta alle esigenze del territorio nel pieno rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni ambientali. L’ente provinciale ha seguito l’iter pur in presenza di una strada da tempo rientrata nelle competenze comunali, in considerazione del ruolo strategico di questo collegamento. Il ponte Cammarana costituisce infatti un punto di raccordo fondamentale non solo tra due territori e tra siti di elevato valore turistico, ma un punto di accesso e fruizione per i visitatori provenienti dal resto della provincia, e per coloro che arrivano da Scoglitti, di un patrimonio archeologico, di un parco e di un museo di eccezionale e inestimabile valore. La soluzione individuata garantisce funzionalità, sicurezza e sostenibilità, elementi imprescindibili per uno sviluppo equilibrato dell’area”, dichiara la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.