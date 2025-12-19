“Il voto di oggi in Aula non è solo una vittoria per i cittadini e per il tessuto produttivo siciliano, ma è la dimostrazione di una maggioranza che quando vuole sa essere solida, coesa e determinata a portare avanti il programma di governo.” Lo dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate a nome di tutto il gruppo parlamentare della DC, commentando l’approvazione dell’emendamento che rinnova e potenzia le agevolazioni sul bollo auto in Sicilia. “Con 37 voti favorevoli, la coalizione di governo ha risposto con compattezza, respingendo ogni tentativo di non far passare l’emendamento e confermando il sostegno alle famiglie e alle associazioni di volontariato siciliane”.

L’Onorevole Abbate sottolinea poi l’importanza tecnica e sociale della norma approvata: “Abbiamo introdotto esenzioni quinquennali per i veicoli elettrici, ibridi e a idrogeno, oltre a un supporto concreto per il Terzo Settore. L’esenzione totale dal pagamento del bollo auto per i primi cinque anni dall’immatricolazione (per il periodo 2026-2028) riguarda veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica; veicoli con doppia alimentazione elettrica/termica che richiedono ricarica esterna; veicoli ibridi che non necessitano di ricarica esterna (inclusi i sistemi LNG e BioLNG); veicoli con alimentazione esclusiva a idrogeno. L’emendamento riconosce il valore sociale di determinati enti, garantendo l’esenzione totale per i nuovi veicoli di organizzazioni di Volontariato, APS (iscritte al RUNTS) e Protezione Civile. È un segnale forte per la transizione ecologica e per chi lavora sul territorio”.

Particolare rilevanza viene data alla continuità dei benefici: “Voglio evidenziare il valore strategico del comma 5 di questo emendamento. Grazie alla proroga delle disposizioni della legge regionale 2/2023, garantiamo i vantaggi già esistenti anche per il triennio 2026-2028, assicurando che gli enti del terzo settore beneficiari dei provvedimenti precedenti continuino a godere delle agevolazioni. Non lasciamo indietro nessuno, né chi acquista oggi né chi ha già investito in passato. La Sicilia che produce e che si impegna nel sociale ha bisogno di certezze, non di giochini d’aula. Oggi la politica dei fatti ha prevalso su quella dei tatticismi”.