Maltempo. La Sicilia si prepara a una giornata di marcato maltempo per domani, martedì 16 dicembre, a causa dell’arrivo di un’intensa area di bassa pressione che interesserà tutta la regione. Lo annunciano le previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia” (vedi foto).
Evoluzione dei fenomeni per martedì 16 dicembre
- Tarda Notte/Mattino Presto: Il peggioramento inizierà sui settori occidentali con piogge e temporali.
- Mattina: I fenomeni si intensificheranno rapidamente estendendosi su quasi tutta l’isola. Solo le aree settentrionali e orientali potranno registrare piogge inizialmente deboli o assenti.
- Pomeriggio: Il maltempo si generalizzerà su tutta la regione. Si prevedono piogge di forte intensità anche sotto forma di locali nubifragi e temporali.
- Sera: Inizierà un lieve miglioramento sulle zone più occidentali, mentre le piogge anche intense insisteranno sulle altre aree, specialmente quelle orientali.
Venti, mari e temperature
- Venti: Soffieranno con intensità forti o di burrasca dai quadranti meridionali. Le raffiche saranno particolarmente intense sul Tirreno e sul Canale di Sicilia.
- Mari: I bacini risulteranno generalmente molto mossi o agitati a causa della forte ventilazione.
- Temperature: Si assisterà a un generale calo termico su tutta la regione.
Si raccomanda massima cautela per il rischio idrogeologico e per le condizioni avverse sulle coste.
Lascia un commento