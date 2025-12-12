Modica – Match delicatissimo quello che attende domenica pomeriggio alle 16 al “PalaRizza” l‘Avimec Modica, che per l’ottava giornata di andata del campionato di serie A3, riceverà la visita del Volley Terni Academy. Per i biancoazzurri di coach Enzo Distefano, si tratta di una partita cruciale da non sbagliare se si vogliono ancora inseguire gli obiettivi di stagione, che al momento sono diversi da quelli programmati.

La sconfitta di Gioia del Colle è stata “assorbita” e tutta la squadra ha voglia di scendere in campo per “cancellare” il terzo set del “PalaCapurso”, dove praticamente il sestetto modicano ha fatto scena muta.

“Oltre alla sconfitta – spiega il vice allenatore Manuel Benassi – ci brucia il terzo set, dove il punteggio spiega quello che non abbiamo fatto in campo. Questo ci servirà da monito e ci ha fatto capire che questo campionato è molto più difficile e insidioso di quello che magari ci aspettavamo. Facciamo subito tesoro della partita di Gioia del Colle per affrontare nel miglior modo possibile il test contro Terni, che a questo punto è uno scontro diretto. Dobbiamo avere un atteggiamento diverso rispetto a Gioia del Colle e – continua – soprattutto dovremo lottare perchè non ci resta altro da fare. La nostra squadra ha tutte le potenzialità per poter fare bene, ma – sottolinea – bisogna essere consapevoli che bisogna stare sempre molto attenti e concentrati in ogni partita. La serie A3 di quest’anno, è un campionato in cui ogni partita che affrontiamo ci sono differenze minime che vengono fuori soltanto nell’atteggiamento, Terni è una squadra consapevole, che conosce bene la loro caratteristica e la loro forza e danno sempre il massimo. Noi siamo proprio tenuti a essere consapevoli delle nostre forze, quindi -conclude Manuel Benassi – il campionato ogni domenica ha delle insidie che ci fanno capire quanto sia difficile ed equilibrato”.

Oltre all’importanza della posta in palio contro Terni, in città c’è curiosità perchè dall’altra parte della rete con il sestetto umbro ci sarà l’ex di turno Javier Martinez, che reduce dall’esperienza al “Grande Fratello” ha deciso di tornare a giocare a pallavolo.

“Javier Martinez – dichiara il palleggiatore dell‘Avimec Pedro Putini – è un giocatore importante per Terni, sta cercando di tornare nel mondo della pallavolo dopo l’avventura al Grande Fratello – ed essendo un ex della partita avrà voglia di fare bene, ma anche noi abbiamo giocatori importanti e speriamo di fare ancora meglio. Noi – continua – abbiamo voglia di riscattare la prestazione di domenica scorsa, sappiamo che è una partita importantissima perchè è uno scontro diretto e chi lo vince si risolleverà in classifica, abbiamo il vantaggio di giocare in casa e dobbiamo approfittare per cercare di fare bottino pieno. In questo momento di difficoltà – conclude Pedro Putini – abbiamo bisogno dei nostri tifosi, perciò chiedo a loro di venire in gran numero al “PalaRizza” come fatto contro Galatone, Reggio Calabria e Lecce perchè il loro supporto sarà importante per darci la carica giusta per riuscire portare a casa una vittoria che per noi sarà fondamentale per il proseguo della stagione”.