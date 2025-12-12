Un pacchetto di ben 100 proposte di semplificazioni per liberare le energie delle piccole imprese contenute nel VI rapporto dell’Osservatorio Cna Burocrazia. Verrà presentato domani, sabato 13 dicembre, alle 10 nel corso dell’assemblea 2025 promossa dalla Cna territoriale di Ragusa in programma all’auditorium Pietro Floridia di piazza Matteotti a Modica. Sarà Marco Capozi, responsabile del dipartimento relazioni istituzionali e affari legislativi di Cna a presentare i contenuti dello studio. “Le 100 semplificazioni elaborate dal Dipartimento legislativo e Relazioni istituzionali – chiariscono il presidente territoriale Cna Ragusa, Giampaolo Roccuzzo, e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo – non si limitano a segnalare lacci e ostacoli ma offrono soluzioni operative a misura delle piccole e medie imprese senza pregiudicare le necessarie tutele o abbassare il livello dei controlli”.

L’Area studi e ricerche della Cna ha stimato in modo prudenziale che la messa a terra delle 100 proposte può contribuire a ridurre da 313 a 263 ore l’anno il tempo dedicato alle pratiche burocratiche con un risparmio netto di quasi 1.500 euro a impresa e un taglio da 7 miliardi di costi della burocrazia. All’appuntamento di domani mattina parteciperanno Giuseppe Distefano presidente Cna Pensionati Ragusa, Maria Rita Schembari, presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Nello Battiato, vicepresidente Cna nazionale. Donatella Cutello, responsabile gestione amministrativa e finanziaria di Cna Ragusa, si occuperà di presentare il bilancio consuntivo 2024.

Alla tavola rotonda per la presentazione dei contenuti dello studio interverranno, oltre allo stesso Capozi, Pierluigi Catalfo, presidente del corso di laurea in management delle imprese per l’economia sostenibile – Università di Catania a Ragusa, Filippo Scivoli, presidente regionale Cna Sicilia, e il segretario Caccamo. Sono stati invitati a intervenire i sindaci e i deputati nazionali e regionali dell’area iblea.