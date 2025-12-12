Gela – “La cultura del vino e dell’olio come seme silenzioso di una cultura di pace” il leit motiv di Casa Grazia, l’azienda vinicola ed olivicola della famiglia Brunetti che affonda le sue radici nella Riserva naturale del Lago Biviere, a SCIARM Vol.2 dal 14 al 15 Dicembre. Sospeso tra il mare e l’Etna, nello splendido scenario di Castello San Marco, a Calatabiano, nella provincia etnea, una due giorni dedicata alle eccellenze enogastronomiche e all’ospitalità del bien vivre di Sicilia, promossa ed organizzata da Sicilia da Gustare per un “salotto” del gusto, da scoprire degustando. La kermesse, in collaborazione con lo chef Pietro D’Agostino, sarà l’occasione per scoprire nei calici i territori.

La famiglia Brunetti di Casa Grazia, sarà presente all’evento con suoi vini ed i suoi oli rigorosamente bio, frutti di un terroir unico che esprimono, con particolare armonia ed eleganza, il “cuore” del Mediterraneo, culla di civiltà millenaria. Giunta alla terza generazione con i figli Emilio, Miryam e Martina, Casa Grazia che fa di Cultura e Bellezza, la sua mission aziendale, ha il piacere di incontrare gli ospiti per un brindisi niente affatto scontato.

<< La nostra – dice Maria Grazia Di Francesco Brunetti, CEO di Casa Grazia – è una storia antica che si rinnova nel piacere di coltivare la terra con passione, rispetto ed impegno e di fare della convivialità, lo strumento prezioso di socialità, parte integrante della nostra cultura. Vi aspettiamo a SCIARM per brindare insieme alla Pace a qualsiasi latitudine perchè crediamo che sia l’augurio più bello e piu autentico che possiamo farci e fare, perchè i brindisi che insieme a voi vogliamo fare a SCIARM in prossimità della Santa Natività, possano essere auspici di gioia vera. I nostri vini ed i nostri oli, sono il segno più tangibile di una civiltà legata alla sacralità di luoghi e di gesti che abbiamo ereditato, simbolo di una ritualità che continua per tempo. E nel tempo>>.